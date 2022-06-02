Bloomberg: доходы рф от нефти и газа в 2022 году составят 285 миллиардов долларов — Finance.ua

Bloomberg: доходы рф от нефти и газа в 2022 году составят 285 миллиардов долларов

Сегодня 11:15 — Энергетика

Bloomberg: доходы рф от нефти и газа в 2022 году составят 285 миллиардов долларов

Даже с учетом того, что некоторые страны останавливают или постепенно прекращают закупку энергоносителей, доходы россии от нефти и газа в этом году составят около 285 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Bloomberg Economics.

Это превысит показатель 2021 года более чем на одну пятую.

«Добавьте к этому другие товары, и это более чем компенсирует 300 миллиардов долларов валютных резервов, замороженных в рамках санкций», — отмечает издание.

Напомним, рф получила прирост нефтяных доходов на 50% за первые четыре месяца года — агрессор зарабатывает ежемесячно до 20 млрд долларов от продажи нефти и горючего.

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