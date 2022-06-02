Bloomberg: доходы рф от нефти и газа в 2022 году составят 285 миллиардов долларов — Finance.ua
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Bloomberg: доходы рф от нефти и газа в 2022 году составят 285 миллиардов долларов

Сегодня 11:15Энергетика
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Bloomberg: доходы рф от нефти и газа в 2022 году составят 285 миллиардов долларовBloomberg: доходы рф от нефти и газа в 2022 году составят 285 миллиардов долларов
Даже с учетом того, что некоторые страны останавливают или постепенно прекращают закупку энергоносителей, доходы россии от нефти и газа в этом году составят около 285 миллиардов долларов.
Об этом сообщает Bloomberg Economics.
Это превысит показатель 2021 года более чем на одну пятую.
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«Добавьте к этому другие товары, и это более чем компенсирует 300 миллиардов долларов валютных резервов, замороженных в рамках санкций», — отмечает издание.
Напомним, рф получила прирост нефтяных доходов на 50% за первые четыре месяца года — агрессор зарабатывает ежемесячно до 20 млрд долларов от продажи нефти и горючего.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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