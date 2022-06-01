Санкции против рф уже начинают действовать, однако продажа нефти их компенсирует — Моравецкий — Finance.ua
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Санкции против рф уже начинают действовать, однако продажа нефти их компенсирует — Моравецкий

Сегодня 14:31
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Санкции, введенные Западом против россии, начинают действовать во многих сферах, однако это еще не компенсируются поступлениями в бюджет страны-агрессора от продажи нефти.
Об этом в ходе пресс-конференции в Брюсселе после завершения встречи Европейского совета заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий, передает корреспондент Укринформа.
«Санкции (против россии — ред.) понемногу начинают действовать во многих сферах. Они не заработают сиюминутно, но прошу обратить внимание на полученные средства в российский бюджет по налогам. Они резко сокращаются в несырьевых секторах, то есть в поступлениях НДС или других налогов, не связанных с энергоносителями», — подчеркнул Моравецкий.
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Он отметил, что по состоянию на сегодняшний день это до сих пор компенсируется поступлениями от продажи нефти.
Польский премьер подчеркнул, что из-за санкций российская экономика теряет в технологическом аспекте, теряет потенциал развития и креативности, поэтому все больше становится экономикой, опирающейся на энергоносители.

Рубль, энергоресурсы, санкции: когда ждать коллапса российской экономики

«Я также считаю, что в будущем, но не столь далеком, она (российская экономика — ред.) также может пострадать от цен на нефть, и это будет чрезвычайно болезненным ударом», — констатировал глава польского правительства.
Как сообщалось, лидеры стран Европейского Союза согласовали шестой пакет санкций против российской федерации, предусматривающий частичное эмбарго на импорт российской нефти и отключение Сбербанка от системы SWIFT.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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