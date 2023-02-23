Блогер присвоил 340 тыс. донатов на ВСУ — Finance.ua
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Блогер присвоил 340 тыс. донатов на ВСУ

Криминал
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Столичного блогера уличили в завладении 340 тыс. грн донатов для ВСУ.
Об этом сообщила Киевская прокуратура, пишет «Твоє місто».
Следствием установлено, что подозреваемый, имея личный аккаунт для ведения прямых эфиров на популярном сайте, созданном для сбора средств для ВСУ, узнал уязвимость программного обеспечения этого сайта и решил воспользоваться этим в собственных интересах.
Получив несанкционированный доступ к виртуальному кошельку сайта, мужчина начал систематически выводить средства, собранные гражданами со всего мира на нужды украинской армии, на свой счет.
Таким образом злоумышленник завладел 340 тысячами гривен донатов.
В ходе обыска по месту жительства злоумышленника изъяты носители информации, подтверждающие противоправную деятельность, и денежные средства, полученные преступным путем.
Досудебное расследование продолжается.
По материалам:
Finance.ua
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