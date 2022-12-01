Близко к рекорду: сколько международной помощи получила Украина за последний месяц — Finance.ua

Близко к рекорду: сколько международной помощи получила Украина за последний месяц Вчера 13:34 — Казна и Политика

Близко к рекорду: сколько международной помощи получила Украина за последний месяц

За ноябрь 2022 года Украина привлекла 151 млрд гривен внешней финансовой поддержки. Она состоит из кредитов и грантов, не требующих возврата.

Об этом сообщил член финансового комитета Верховной Рады Ярослава Железняка в Telegram.

«Не рекорд (в августе было 172 млрд гривен), но второе место», — отметил депутат.

Железняк напомнил, что Национальный банк Украины «напечатал» 30 млрд гривен. Военные облигации принесли в бюджет еще 26,3 млрд гривен.

«То есть 207 млрд гривен мы привлекли за ноябрь без налогов и сборов», — сообщил член финансового комитета Рады.

Напомним, Еврокомиссия анонсировала пакет финансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро. Согласно программе, Украина будет получать ежемесячно 1,5 млрд евро для поддержки бюджета.

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