Благотворительный фонд группы Metallica пожертвовал украинцам 500 тыс. долларов

Сегодня 21:37 — Казна и Политика

Благотворительный фонд All Within My Hands популярной американской рок-группы Metallica пожертвовал украинцам 500 тыс. долларов.

Об этом пишет издание NME.

Все средства будут направлены компании World Central Kitchen, занимающейся обеспечением питания украинских беженцев.

«Работа, которую выполняет World Central Kitchen в условиях гуманитарного кризиса, просто невероятная. Команда поваров сейчас работает в шести европейских странах и готовит для миллионов украинцев, вынужденных покинуть свои дома», — отметил барабанщик группы Ларс Ульрих.

Знаменитая металл-группа хочет продолжить помогать беженцам из Украины. В течение следующих двух месяцев коллектив намерен собрать $1 миллион для этой цели.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.