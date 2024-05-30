Благодаря открытости и конкуренции удалось сэкономить 10,4 млрд грн, заложенных в госбюджете 2024 года на закупки — Finance.ua
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Благодаря открытости и конкуренции удалось сэкономить 10,4 млрд грн, заложенных в госбюджете 2024 года на закупки

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С начала 2024 года закупочное агентство «Государственный оператор тыла» (ГОТ) заключило более 350 контрактов на общую сумму подписанных договоров — 35,9 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
«94% закупок ГОТ осуществляет в Prozorro, что обеспечивает максимально возможную открытость во время войны и противодействует коррупционным проявлениям. Использование Prozorro способствует привлечению широкого круга поставщиков и обеспечивает честную конкуренцию, что со своей стороны приводит к снижению издержек и повышению качества продукции», — цитирует пресс-служба заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова.
По его словам, благодаря открытости и конкуренции, агентству удалось сэкономить 10,4 млрд грн или примерно пятую часть денег, заложенных в госбюджете 2024 года на закупки ГОТа, и по которым уже подписаны контракты.
«В среднем в торгах агентства в Prozorro принимают участие пять потенциальных поставщиков. Сэкономленные средства будут направлены на закупки дополнительного имущества для ВСУ, например средств индивидуальной защиты. Работаем и дальше на то, чтобы военные имели вовремя все необходимое», — добавил Клименков.
По материалам:
Finance.ua
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