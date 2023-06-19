BlaBlaCar предлагает скидки до 40% на автобусные билеты: как получить — Finance.ua
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BlaBlaCar предлагает скидки до 40% на автобусные билеты: как получить

Фондовый рынок
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BlaBlaCar, самый большой маркетплейс для доступных автодорожных путешествий, предлагает скидки до -40% на 27 маршрутов в пределах Украины и за границу.
Об этом сообщила компания.
Скидки действуют на самые популярные автобусные рейсы во Львовской, Полтавской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Заказать билеты со скидкой можно на сайте или в приложении до 7 августа 2023 года.

Какие условия получения скидки?

Украинцы смогут приобрести билеты на автобусные рейсы, которые отправляются из Днепропетровской, Полтавской, Ивано-Франковской и Львовской областей. А доехать выгодно можно до Польши, Чехии и других областей Украины. Сниженные цены распространяются на ограниченное количество мест у отдельных перевозчиков.
BlaBlaCar предлагает скидки до 40% на автобусные билеты: как получить
Период предоставления скидок: с 5 июня по 7 августа 2023 года (включительно).
Купить билеты по акционным ценам можно на всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий и населенных пунктов в районах активных боевых действий.

Как купить билет на автобус через BlaBlaCar?

Билеты со скидкой можно купить в мобильном приложении и на сайте BlaBlaCar. Пользователи увидят скидку в поиске маршрутов поездок. После оплаты пассажиры получат свой билет по электронной почте.
BlaBlaCar предлагает скидки до 40% на автобусные билеты: как получить
Для получения скидки в вебверсии сайта нужно ввести желаемый маршрут из городов Днепропетровской, Полтавской, Ивано-Франковской и Львовской областей. Скидка указана возле стоимости билетов.
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По материалам:
Finance.ua
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