Бизнесу выдали 1,1 млрд грн льготных кредитов — Finance.ua

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Бизнесу выдали 1,1 млрд грн льготных кредитов

Кредит&Депозит
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Бизнесу выдали 1,1 млрд грн льготных кредитов
Бизнесу выдали 1,1 млрд грн льготных кредитов
За прошедшую неделю банки выдали предпринимателям доступные кредиты на 1,1 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
В целом, с начала действия госпрограммы «Доступные кредиты 5-7-9» бизнес получил 45,2 тыс. кредитов на общую сумму 128,3 млрд грн.
Больше всего предприниматели взяли антикризисных кредитов — 58,9 млрд грн. и на рефинансирование предварительно полученных кредитов — 27,3 млрд грн. Кроме того, на антивоенные цели было выдано 11,6 млрд грн, на инвестиционные цели −10,5 млрд грн. Аграрии получили 19,3 млрд грн кредитных средств для поддержки своей деятельности, торговые компании взяли 666,8 млн грн кредитов для пополнения оборотных средств.
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Отмечается, что чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сфере сельского хозяйства (52%), торговли и производства (23%), промышленной переработки (14%).
Среди регионов лидеры по суммам заключенных кредитных договоров — Львовская, Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Киевская области и г. Киев.
В настоящее время участие в программе принимают 42 банка.

Деньги от государства на бизнес: кто и как может получить деньги

По материалам:
Фінансовий клуб
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