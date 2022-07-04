Бизнесу выдали 1,1 млрд грн льготных кредитов — Finance.ua

Бизнесу выдали 1,1 млрд грн льготных кредитов Сегодня 16:14 — Кредит&Депозит

Бизнесу выдали 1,1 млрд грн льготных кредитов

За прошедшую неделю банки выдали предпринимателям доступные кредиты на 1,1 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

В целом, с начала действия госпрограммы «Доступные кредиты 5-7-9» бизнес получил 45,2 тыс. кредитов на общую сумму 128,3 млрд грн.

Больше всего предприниматели взяли антикризисных кредитов — 58,9 млрд грн. и на рефинансирование предварительно полученных кредитов — 27,3 млрд грн. Кроме того, на антивоенные цели было выдано 11,6 млрд грн, на инвестиционные цели −10,5 млрд грн. Аграрии получили 19,3 млрд грн кредитных средств для поддержки своей деятельности, торговые компании взяли 666,8 млн грн кредитов для пополнения оборотных средств.

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Отмечается, что чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сфере сельского хозяйства (52%), торговли и производства (23%), промышленной переработки (14%).

Среди регионов лидеры по суммам заключенных кредитных договоров — Львовская, Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Киевская области и г. Киев.

В настоящее время участие в программе принимают 42 банка.

Фінансовий клуб По материалам:

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