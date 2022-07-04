Бизнесу выдали 1,1 млрд грн льготных кредитов — Finance.ua

Бизнесу выдали 1,1 млрд грн льготных кредитов
За прошедшую неделю банки выдали предпринимателям доступные кредиты на 1,1 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
В целом, с начала действия госпрограммы «Доступные кредиты 5-7-9» бизнес получил 45,2 тыс. кредитов на общую сумму 128,3 млрд грн.
Больше всего предприниматели взяли антикризисных кредитов — 58,9 млрд грн. и на рефинансирование предварительно полученных кредитов — 27,3 млрд грн. Кроме того, на антивоенные цели было выдано 11,6 млрд грн, на инвестиционные цели −10,5 млрд грн. Аграрии получили 19,3 млрд грн кредитных средств для поддержки своей деятельности, торговые компании взяли 666,8 млн грн кредитов для пополнения оборотных средств.
Отмечается, что чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сфере сельского хозяйства (52%), торговли и производства (23%), промышленной переработки (14%).
Среди регионов лидеры по суммам заключенных кредитных договоров — Львовская, Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Киевская области и г. Киев.
В настоящее время участие в программе принимают 42 банка.
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