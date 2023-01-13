Бизнесу стало труднее получить кредит: от чего это зависит — Finance.ua

Бизнесу стало труднее получить кредит: от чего это зависит Сегодня 14:04 — Кредит&Депозит

Бизнесу стало труднее получить кредит: от чего это зависит

В ПУМБе в рамках проекта «25 ведущих банков Украины во время войны» рассказали о применении принципа регионального зонирования.

Критерии оценки платежеспособности бизнеса зависят от территории ведения бизнеса:

если компания работает в зоне активных боевых действий и на оккупированных территориях, ее кредитование невозможно;

на территориях повышенного риска, приближенных к зоне боевых действий, к клиенту применяются повышенные требования по покрытию залогом кредита и финансовому положению заемщика, также банк проводит стресс-тестирование компании на случай ухудшения ситуации;

для компаний, работающих на территориях, удаленных от боевых действий, применяются несколько модифицированные довоенные подходы.

Финансисты признают: в вопросах кредитования во время войны обе стороны стали проявлять большую осмотрительность.

Ни банк, ни заемщик не могут планировать надолго. Поэтому банк пытается понять, сколько сможет платить клиент и сможет ли вообще, а клиент изучает, сколько денег и на какой срок может дать банк, на какую реструктуризацию уйдет, а с которой не согласится«, — объясняет ассоциированный эксперт «CASE Украина» Евгений Дубогрыз.

По его наблюдениям, банки стали требовать документы, которые не просили до войны, а заемщики не всегда могут их предоставить.

Также банки пересмотрели свои требования к залогам по кредитам.

Читайте также ПриватБанк запустил льготное кредитование бесперебойной работы украинского бизнеса

«Банки неохотно берут в залог легковой транспорт, который можно изъять или уничтожить, и ищут альтернативные источники покрытия кредитных рисков, например гарантии. Ибо даже ликвидная недвижимость в условиях угрозы уничтожения уже не является желаемым твердым обеспечением», — рассказывает руководитель управления разработки продуктов и услуг для юридических лиц и предпринимателей Кредобанк а Наталья Згоба.

Решить этот вопрос помогло вмешательство государства. Член правления Ощадбанка, ответственная за микро-, малый и средний бизнес, Наталья Буткова-Витвицкая рассказала, что при участии государства в Ощадбанке разработали кредитную программу для аграриев, в рамках которой покрытие залогом должно составлять лишь 20%, тогда как остальные 80% обеспечиваются государственной гарантией. Весь лимит таких госгарантий Ощадбанк использовал при финансировании посевной.

«Во время войны вопросы стоимости активов, возможности и механизма их оценки, оформление залога — задачи со многими звездочками, поэтому очень своевременными стали программы поддержки со стороны государства в виде портфельных гарантий», — соглашается директор департамента корпоративных продаж малому и среднему бизнесу ОТП Банк а Ольга Волкова.

По ее словам, благодаря таким программам банк с апреля дополнительно выдал агросектору около 1 млрд грн, а с октября открыл возможность получения новых кредитов с использованием портфельных гарантий не только от государства, но и от ЕБРР.

Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по кредитам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором кредита, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый вам кредитный продукт.

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.