Бизнесу стало труднее получить кредит: от чего это зависит — Finance.ua

Бизнесу стало труднее получить кредит: от чего это зависит
В ПУМБе в рамках проекта «25 ведущих банков Украины во время войны» рассказали о применении принципа регионального зонирования.
Критерии оценки платежеспособности бизнеса зависят от территории ведения бизнеса:
- если компания работает в зоне активных боевых действий и на оккупированных территориях, ее кредитование невозможно;
- на территориях повышенного риска, приближенных к зоне боевых действий, к клиенту применяются повышенные требования по покрытию залогом кредита и финансовому положению заемщика, также банк проводит стресс-тестирование компании на случай ухудшения ситуации;
- для компаний, работающих на территориях, удаленных от боевых действий, применяются несколько модифицированные довоенные подходы.
Финансисты признают: в вопросах кредитования во время войны обе стороны стали проявлять большую осмотрительность.
Ни банк, ни заемщик не могут планировать надолго. Поэтому банк пытается понять, сколько сможет платить клиент и сможет ли вообще, а клиент изучает, сколько денег и на какой срок может дать банк, на какую реструктуризацию уйдет, а с которой не согласится«, — объясняет ассоциированный эксперт «CASE Украина» Евгений Дубогрыз.
По его наблюдениям, банки стали требовать документы, которые не просили до войны, а заемщики не всегда могут их предоставить.
Также банки пересмотрели свои требования к залогам по кредитам.
«Банки неохотно берут в залог легковой транспорт, который можно изъять или уничтожить, и ищут альтернативные источники покрытия кредитных рисков, например гарантии. Ибо даже ликвидная недвижимость в условиях угрозы уничтожения уже не является желаемым твердым обеспечением», — рассказывает руководитель управления разработки продуктов и услуг для юридических лиц и предпринимателей Кредобанка Наталья Згоба.
Решить этот вопрос помогло вмешательство государства. Член правления Ощадбанка, ответственная за микро-, малый и средний бизнес, Наталья Буткова-Витвицкая рассказала, что при участии государства в Ощадбанке разработали кредитную программу для аграриев, в рамках которой покрытие залогом должно составлять лишь 20%, тогда как остальные 80% обеспечиваются государственной гарантией. Весь лимит таких госгарантий Ощадбанк использовал при финансировании посевной.
«Во время войны вопросы стоимости активов, возможности и механизма их оценки, оформление залога — задачи со многими звездочками, поэтому очень своевременными стали программы поддержки со стороны государства в виде портфельных гарантий», — соглашается директор департамента корпоративных продаж малому и среднему бизнесу ОТП Банка Ольга Волкова.
По ее словам, благодаря таким программам банк с апреля дополнительно выдал агросектору около 1 млрд грн, а с октября открыл возможность получения новых кредитов с использованием портфельных гарантий не только от государства, но и от ЕБРР.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по кредитам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором кредита, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый вам кредитный продукт.
Кредитный помощник 💸
Поделиться новостью