Бизнесмена и экс-нардепа Жеваго задержали в Куршевеле, готовят к экстрадиции в Украину — ГБР Сегодня 14:47 — Криминал

Бизнесмена и экс-нардепа Жеваго задержали в Куршевеле, готовят к экстрадиции в Украину — ГБР

По запросу Государственного бюро расследований французские правоохранители задержали экс-нардепа, акционера банка АО «Банк «Финансы и Кредит» Константина Жеваго в элитном курорте Куршевель.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Следователи ГБР подготовили ходатайство о заключении под стражу до получения требования о выдаче (экстрадиции) экс-нардепа в 38 стран. В течение нескольких месяцев продолжалось тесное взаимодействие с правоохранителями разных стран, в том числе органами юстиции, жандармерии и полиции Французской Республики.

В результате, на основании полученной следствием информации, 27 декабря в одной из гостиниц Куршевеля представители криминальной полиции Французской Республики задержали акционера банка АО «Банк «Финансы и Кредит».

После попыток оспорить правомерность задержания фигурант согласился пойти вместе с представителями компетентных органов Франции.

Сегодня запланировано избрание экстрадиционного ареста Жеваго в суде города Шамбери. В настоящее время готовится необходимый пакет документов для его экстрадиции из Французской Республики в Украину.

Напомним, что в рамках расследования уголовного производства Жеваго было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, также о подозрениях сообщено ряду топ-менеджеров банка. Они организовали механизм растраты 113 млн долларов США финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка.

На сегодняшний день наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен — корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.

Еще в октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн гривен были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

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