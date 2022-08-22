Бизнесмен присвоил 1 млн грн из госбюджета якобы на реставрацию Мариинского дворца — Finance.ua
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Бизнесмен присвоил 1 млн грн из госбюджета якобы на реставрацию Мариинского дворца

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Бизнесмен присвоил 1 млн грн из госбюджета якобы на реставрацию Мариинского дворца
Полицейские Киева сообщили о подозрении предпринимателю, присвоившему более миллиона гривен из государственного бюджета.
Об этом пишет полиция Киева.
Следователи следственного управления столичного главка полиции совместно с работниками управления защиты интересов общества и государства и процессуального руководства Киевской городской прокуратуры разоблачили 49-летнего мужчину, который в течение двух лет осуществлял незаконное завладение средствами из государственного бюджета.
Правоохранители установили, что, злоупотребляя служебным положением, предприниматель заключил договор с государственным учреждением на проведение технического надзора за реставрацией Мариинского дворца и привлек к работе лиц, не имеющих квалификационных сертификатов инженеров технического надзора. Таким образом, злоумышленник присвоил более миллиона гривен.
Фигурант — уроженец города Донецк, 1972 года рождения, ранее уже неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.
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Пока ему сообщено о подозрении. Максимальное наказание за такие действия предусматривает до 12 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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