Бизнесмен присвоил 1 млн грн из госбюджета якобы на реставрацию Мариинского дворца — Finance.ua

Бизнесмен присвоил 1 млн грн из госбюджета якобы на реставрацию Мариинского дворца Сегодня 12:00

Полицейские Киева сообщили о подозрении предпринимателю, присвоившему более миллиона гривен из государственного бюджета.

Об этом пишет полиция Киева

Следователи следственного управления столичного главка полиции совместно с работниками управления защиты интересов общества и государства и процессуального руководства Киевской городской прокуратуры разоблачили 49-летнего мужчину, который в течение двух лет осуществлял незаконное завладение средствами из государственного бюджета.

Правоохранители установили, что, злоупотребляя служебным положением, предприниматель заключил договор с государственным учреждением на проведение технического надзора за реставрацией Мариинского дворца и привлек к работе лиц, не имеющих квалификационных сертификатов инженеров технического надзора. Таким образом, злоумышленник присвоил более миллиона гривен.

Фигурант — уроженец города Донецк, 1972 года рождения, ранее уже неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

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Пока ему сообщено о подозрении. Максимальное наказание за такие действия предусматривает до 12 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

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УНІАН По материалам:

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