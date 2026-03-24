0 800 307 555
Бизнес за время войны получил более 400 млрд гривен льготных кредитов

Бизнес за время войны получил более 400 млрд гривен льготных кредитов
Бизнес за время войны получил более 400 млрд гривен льготных кредитов
За время действия военного положения в Украине выдано 105 994 кредита на 400,8 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 75 994 кредита на 196,5 млрд грн).
Об этом сообщает Минэкономики.
За прошедшую неделю в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%» представители микро-, малого и среднего бизнеса получили от банков 417 льготных кредитов на общую сумму 3,2 млрд. грн., в частности, от банков государственного сектора экономики — 73 кредита на 0,6 млрд. гривен.
Бизнес за время войны получил более 400 млрд гривен льготных кредитов
С начала 2026 года по Программе «5−7-9%» предприниматели получили 6306 кредитов на 30,4 млрд грн, из которых от банков государственного сектора экономики — 3707 кредитов на 11,2 млрд гривен.
Развитие Государственных программ «Доступные кредиты 5−7-9%», «Доступный финансовый лизинг 5−7-9%», «Доступный факторинг» способствует созданию рабочих мест, экономической безбарьерности и поддержке бизнеса во время войны. С условиями участия в программах и перечнем уполномоченных банков можно ознакомиться по ссылке.
Бизнес за время войны получил более 400 млрд гривен льготных кредитов
По материалам:
Finance.ua
