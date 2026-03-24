Бизнес за время войны получил более 400 млрд гривен льготных кредитов

За время действия военного положения в Украине выдано 105 994 кредита на 400,8 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 75 994 кредита на 196,5 млрд грн).

Об этом сообщает Минэкономики.

За прошедшую неделю в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%» представители микро-, малого и среднего бизнеса получили от банков 417 льготных кредитов на общую сумму 3,2 млрд. грн., в частности, от банков государственного сектора экономики — 73 кредита на 0,6 млрд. гривен.

С начала 2026 года по Программе «5−7-9%» предприниматели получили 6306 кредитов на 30,4 млрд грн, из которых от банков государственного сектора экономики — 3707 кредитов на 11,2 млрд гривен.

Развитие Государственных программ «Доступные кредиты 5−7-9%», «Доступный финансовый лизинг 5−7-9%», «Доступный факторинг» способствует созданию рабочих мест, экономической безбарьерности и поддержке бизнеса во время войны. С условиями участия в программах и перечнем уполномоченных банков можно ознакомиться по ссылке

