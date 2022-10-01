Бизнес во время войны: сколько предпринимателей начали работать «на заграницу» — Finance.ua

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Бизнес во время войны: сколько предпринимателей начали работать «на заграницу»

Фондовый рынок
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Бизнес во время войны: сколько предпринимателей начали работать «на заграницу»
Бизнес во время войны: сколько предпринимателей начали работать «на заграницу»
Около трети представителей украинского малого и среднего бизнеса уже расширили свою деятельность на зарубежного потребителя.
Об этом свидетельствуют данные исследования Mastercard SME Index.
В то время как украинский малый и средний бизнес ищет пути возвращения к полноценной работе и продолжению развития, среди главных потребностей предприниматели отмечают недостаток новых заказов и рынков сбыта (56%), средств развития (33%) и необходимость помощи с логистикой (23%).
В то же время 28% украинских МПБ, работающих во время войны, уже расширили свою деятельность на зарубежного потребителя. Еще 21% планируют начать это делать в будущем.
Инфографика: Mastercard
Инфографика: Mastercard
На данный момент украинские предприниматели больше всего продают свои товары и услуги на рынки США (30%), Польше (27%), Германии (13%), Великобритании (10%), Литвы (10%) и Канады (10%).
Инфографика: Mastercard
Инфографика: Mastercard
Среди наиболее приоритетных рынков, которые украинский бизнес рассматривает для дальнейшего расширения географии продаж:
  • Польша (61%);
  • Болгария (13%);
  • Великобритания (13%);
  • Италия (11%);
  • Молдова (11%).
Инфографика: Mastercard
Инфографика: Mastercard
Основными барьерами, которые мешают малому и среднему бизнесу выйти на иностранные рынки, является нехватка финансовых ресурсов (29%), профильных знаний (27%) и нехватка производственных мощностей (12%).

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Кроме этого, в рамках исследования предприниматели выделили как наиболее перспективный бестселлер Украины в мире, который будет пользоваться наибольшим спросом на международной арене, IT-услуги (49%).
Среди других потенциальных украинских бестселлеров назвали украинскую дизайнерскую одежду (28%), крафтовые продукты (26%) и украшения, в том числе ювелирные (23%).

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
Економічна Правда
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