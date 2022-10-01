Бизнес во время войны: сколько предпринимателей начали работать «на заграницу» — Finance.ua

Бизнес во время войны: сколько предпринимателей начали работать «на заграницу» Сегодня 09:07 — Фондовый рынок

Бизнес во время войны: сколько предпринимателей начали работать «на заграницу»

Около трети представителей украинского малого и среднего бизнеса уже расширили свою деятельность на зарубежного потребителя.

Об этом свидетельствуют данные исследования Mastercard SME Index.

В то время как украинский малый и средний бизнес ищет пути возвращения к полноценной работе и продолжению развития, среди главных потребностей предприниматели отмечают недостаток новых заказов и рынков сбыта (56%), средств развития (33%) и необходимость помощи с логистикой (23%).

В то же время 28% украинских МПБ, работающих во время войны, уже расширили свою деятельность на зарубежного потребителя. Еще 21% планируют начать это делать в будущем.

Инфографика: Mastercard

На данный момент украинские предприниматели больше всего продают свои товары и услуги на рынки США (30%), Польше (27%), Германии (13%), Великобритании (10%), Литвы (10%) и Канады (10%).

Инфографика: Mastercard

Среди наиболее приоритетных рынков, которые украинский бизнес рассматривает для дальнейшего расширения географии продаж:

Польша (61%);

Болгария (13%);

Великобритания (13%);

Италия (11%);

Молдова (11%).

Инфографика: Mastercard

Основными барьерами, которые мешают малому и среднему бизнесу выйти на иностранные рынки, является нехватка финансовых ресурсов (29%), профильных знаний (27%) и нехватка производственных мощностей (12%).

Кроме этого, в рамках исследования предприниматели выделили как наиболее перспективный бестселлер Украины в мире, который будет пользоваться наибольшим спросом на международной арене, IT-услуги (49%).

Среди других потенциальных украинских бестселлеров назвали украинскую дизайнерскую одежду (28%), крафтовые продукты (26%) и украшения, в том числе ювелирные (23%).

Економічна Правда По материалам:

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