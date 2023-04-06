Бизнес во время войны. Как сейчас работают компании (инфографика) — Finance.ua
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Бизнес во время войны. Как сейчас работают компании (инфографика)

Личные финансы
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Бизнес во время войны. Как сейчас работают компании (инфографика)
Бизнес во время войны. Как сейчас работают компании (инфографика)
В марте украинцы зарегистрировали 24,7 тысячи ФЛП и 3,5 тысячи компаний. В целом с начала полномасштабного вторжения в Украине появилось более 200 тысяч новых ФЛП.
Об этом свидетельствует статистика сайта Опендатабот.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
В марте количество договоров выросло на 12% к февралю, а актов увеличилось на 8%. По сравнению с показателями февраля 2022 года электронный документооборот значительно активировался: 2,14х договоров, 1,6х — актов.
В марте положение дел украинских рестораторов несколько улучшилось.
Так, по данным украинской компании по автоматизации заведений Poster POS, количество работающих учреждений осталось неизменным — 70% к количеству по состоянию на начало полномасштабного вторжения.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
В то же время существенно возросли обращения. Украинцы чаще пользовались услугами кафе и ресторанов накануне 8 марта. Показатели впервые за несколько месяцев превысили показатели до начала войны.
После праздника обращения несколько уменьшились, однако все еще остались больше показателей февраля.
По данным сервиса Хорошоп, после пика заказов накануне 8-го марта, к концу месяца украинцы стали меньше покупать в интернете. Количество онлайн-заказов все еще почти на четверть больше, чем было до начала большой войны.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
По данным SaaS-платформы для управления бизнесом RemOnline за год полномасштабного вторжения малый и средний бизнес в сфере услуг и торговли не просто выстоял, но продолжает развиваться. Если в феврале объем заказов почти сравнялся с периодом до войны — 97%, то уже в марте количество заказов у предпринимателей стало даже больше, чем накануне большого вторжения.
Среди крупных украинских городов наибольший рост заказов в марте наблюдался в Одессе — 115%. Худшая динамика в Харькове, там предприниматели до сих пор не вышли на показатели до полномасштабной войны в количестве заказов.
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По материалам:
Finance.ua
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