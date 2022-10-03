Бизнес в Украине ослабляет пессимистические настроения, но ожидает более высоких цен — НБУ
В сентябре бизнес продолжил ослабление пессимистических настроений по поводу своей работы в будущем, но ожидает подорожания продукции из-за более высоких цен на сырье.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка по результатам расчета индекса ожиданий деловой активности (ИОДА).
Предприятия промышленности несколько улучшили оценки экономических перспектив: секторальный индекс в сентябре составил 47.1 по сравнению с 46.7 в августе. Второй месяц подряд респонденты ожидают увеличения объемов производимой продукции, обусловленного прежде всего ростом оценок объема новых заказов. В то же время ожидания относительно объемов новых экспортных заказов оставались пессимистическими.
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Предприятия сектора строительства имели самые сдержанные среди всех секторов экономики оценки своей деятельности, обусловленные низкой финансовой способностью потребителей, состоянием смежных рынков, а также сезонным фактором: секторальный индекс составил 41.0 (в августе — 41.2). Несколько снизился пессимизм в ожиданиях относительно объемов строительства и объемов новых заказов, в то же время респонденты не ожидают увеличения объемов закупки сырья и материалов.
Предприятия торговли в сентябре улучшили ожидания своей экономической деятельности, впервые с начала года вплотную приблизившись к нейтральному уровню: секторальный индекс составил 49.9 по сравнению с 47.4 в августе. Респонденты оптимистично оценивают объемы товарооборота и объемы закупки товаров для продажи, в то же время указывают на уменьшение остатков товаров для продажи. Предприятия торговли и дальше настроены на снижение торговой маржи.
Предприятия сферы услуг также улучшили свои ожидания: секторальный индекс вырос до 43.4 из 39.6 в августе. Респонденты смягчили негативные оценки объемов предоставленных услуг, объемов новых заказов и услуг в процессе выполнения, в то же время сохранили высокие ожидания относительно повышения тарифов на собственные услуги.
Оценки занятости остаются сдержанными. Предприятия всех секторов и дальше не ожидают роста общей численности работников на своих предприятиях. Наименее пессимистические оценки дали предприятия торговли.
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