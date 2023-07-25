Бизнес уже получил доступные кредиты на ₴217,5 миллиарда — Finance.ua

Бизнес уже получил доступные кредиты на ₴217,5 миллиарда Сегодня 09:39 — Кредит&Депозит

С момента старта программы «Доступные кредиты 5−7-9%» субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков кредиты на 217,5 млрд грн, из них за последнюю неделю — на 1,8 млрд грн.

«За прошедшую неделю в рамках Программы выдано 486 льготных кредитов на общую сумму 1,8 млрд грн, в том числе банками государственного сектора экономики заключено 392 кредитных договора на сумму около 0,877 млрд гривен», — говорится в сообщении.

С момента старта Государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%» субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 67 390 кредитов на общую сумму 217,5 млрд грн, из которых 45 380 — от банков государственного сектора экономики на общую сумму 95,8 млрд гривен (по состоянию на 24.07.2023 г. ).

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