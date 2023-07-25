Бизнес уже получил доступные кредиты на ₴217,5 миллиарда — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бизнес уже получил доступные кредиты на ₴217,5 миллиарда

Кредит&Депозит
25
С момента старта программы «Доступные кредиты 5−7-9%» субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков кредиты на 217,5 млрд грн, из них за последнюю неделю — на 1,8 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
«За прошедшую неделю в рамках Программы выдано 486 льготных кредитов на общую сумму 1,8 млрд грн, в том числе банками государственного сектора экономики заключено 392 кредитных договора на сумму около 0,877 млрд гривен», — говорится в сообщении.
С момента старта Государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%» субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 67 390 кредитов на общую сумму 217,5 млрд грн, из которых 45 380 — от банков государственного сектора экономики на общую сумму 95,8 млрд гривен (по состоянию на 24.07.2023 г.).
Бизнес уже получил доступные кредиты на ₴217,5 миллиарда
Бизнес уже получил доступные кредиты на ₴217,5 миллиарда
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения. Здесь вы можете взять кредит онлайн на карту в Украине. Быстрый кредит на карту с плохой кредитной историей, без справок, без звонков и фото. Кредит онлайн на карту💰
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.