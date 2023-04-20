Бизнес смягчил негативные ожидания по поводу собственной деловой активности — Finance.ua

Бизнес смягчил негативные ожидания по поводу собственной деловой активности Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Бизнес, несмотря на активные боевые действия и обстрелы гражданской инфраструктуры, продолжил смягчать негативные ожидания как по собственному развитию, так и по динамике объемов производства товаров и услуг в Украине в последующие 12 месяцев. Одновременно улучшились оценки инфляции и курсовые ожидания. Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний, проведенного Национальным банком в I квартале 2023 года.

Об этом сообщает НБУ.

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Индекс деловых ожиданий предприятий (ИДО) вырос до 91.2% по сравнению с 83.5% в ІV квартале 2022 года (далее — ІV квартал). Улучшение оценок произошло у предприятий практически всех видов экономической деятельности (далее — ВЭД), кроме строительства и торговли, а также по всем составляющим индекса.

Бизнес существенно смягчил негативные ожидания динамики объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев. Баланс ответов составлял «минус» 16.7% по сравнению с «минус» 32.3% в ІV квартале.

Инфляционные ожидания улучшились: в I квартале 2023 г. ожидаемая годовая инфляция составляла 20.7% по сравнению с 23.3% в предыдущем квартале. 46.8% опрошенных предприятий считают, что инфляция в последующие 12 месяцев не превысит 20%. Доля тех, кто ожидает инфляцию более 30.0%, существенно уменьшилась — до 16.2%.

По мнению 88.4% респондентов, наиболее значимым проинфляционным фактором остаются военные действия. В то же время несколько ослабло влияние «курсового фактора» и «затрат на производство».

Впервые за год респонденты ожидают увеличения объемов реализации продукции, в том числе на внешнем рынке: балансы ответов — 2.8% и 2.0% соответственно (в IV квартале 2022 года — «минус» 7.3% и «минус» 6.3% соответственно).

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