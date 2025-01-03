Бизнес сезонно ослабил оценки результатов своей деятельности (инфографика) — Finance.ua

Бизнес сезонно ослабил оценки результатов своей деятельности (инфографика)
Бизнес сезонно ослабил оценку результатов своей деятельности. Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА).
В декабре 2024 года ИОДА составил 45.9 по сравнению с 47.2 в ноябре и был практически на уровне декабря 2023 (45.7). Об этом пишет НБУ.
На оценки предприятий, участвующих в опросах, повлияли:
- ухудшение ситуации в сфере безопасности;
- увеличение обстрелов энергетических объектов и их долгое восстановление;
- дефицит квалифицированных кадров;
- дальнейший рост расходов бизнеса на оплату труда, энергообеспечение и логистику;
- ускорение инфляции;
- снижение инвестиционного спроса;
- сезонность
Предприятия торговли сдержанно оценили результаты своей деловой активности ввиду сложной ситуации в сфере безопасности и дефицита электроэнергии: секторальный индекс в декабре составил 49.9 (в ноябре — 51.4, в декабре 2023 года — 46.9).
Предприятия промышленности также более сдержанно оценили результаты своей текущей деятельности, учитывая дефицит электроэнергии, нехватку квалифицированных работников и увеличение производственных затрат: секторальный индекс — 44.6 (в ноябре — 46.7, в декабре 2023 года — 46.9).
Предприятия сферы услуг несколько ослабили оценки своих экономических перспектив на фоне существенных перебоев с энергоснабжением, дефицита квалифицированных кадров и увеличения расходов бизнеса: секторальный индекс — 44.5 (в ноябре — 44.8, в декабре 2023 года — 44.0).
Предприятия строительства второй раз подряд дали самые пессимистичные оценки своих текущих экономических результатов, учитывая сезонность строительных работ и снижение инвестиционного спроса: секторальный индекс — 43.4 (в ноябре — 43.6, в декабре 2023 года — 42.1).
Предприятия строительства и сферы услуг ожидали усиления темпов роста закупочных цен, а также цен/тарифов на собственную продукцию/услуги, респонденты промышленности и торговли спрогнозировали их ослабление. Ситуация на рынке труда остается сложной, хотя ожидания относительно занятости несколько смягчились: предприятия строительства, торговли и сферы услуг ожидали замедления темпов сокращения персонала, только промышленники спрогнозировали их незначительное ускорение.
Справка Finance.ua:
- Украинские работодатели в 2024 году продолжают адаптироваться к сложным условиям во время военного положения. Сохранили свою деловую активность подавляющее большинство компаний. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования «Барометр рынка труда 2024 года. Прогнозы на 2025 год», проведенного grc.ua.
- 86% опрошенных работодателей заявили, что их компания продолжает работать в полном объеме. 12% компаний работают, но пока не вышли на довоенный уровень бизнес-деятельности.
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