Бизнес сезонно ослабил оценки результатов своей деятельности (инфографика) — Finance.ua
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Бизнес сезонно ослабил оценки результатов своей деятельности (инфографика)

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Бизнес сезонно ослабил оценки результатов своей деятельности (инфографика)
Бизнес сезонно ослабил оценки результатов своей деятельности (инфографика)
Бизнес сезонно ослабил оценку результатов своей деятельности. Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА).
В декабре 2024 года ИОДА составил 45.9 по сравнению с 47.2 в ноябре и был практически на уровне декабря 2023 (45.7). Об этом пишет НБУ.
Бизнес сезонно ослабил оценки результатов своей деятельности (инфографика)
На оценки предприятий, участвующих в опросах, повлияли:
  • ухудшение ситуации в сфере безопасности;
  • увеличение обстрелов энергетических объектов и их долгое восстановление;
  • дефицит квалифицированных кадров;
  • дальнейший рост расходов бизнеса на оплату труда, энергообеспечение и логистику;
  • ускорение инфляции;
  • снижение инвестиционного спроса;
  • сезонность
Предприятия торговли сдержанно оценили результаты своей деловой активности ввиду сложной ситуации в сфере безопасности и дефицита электроэнергии: секторальный индекс в декабре составил 49.9 (в ноябре — 51.4, в декабре 2023 года — 46.9).
Предприятия промышленности также более сдержанно оценили результаты своей текущей деятельности, учитывая дефицит электроэнергии, нехватку квалифицированных работников и увеличение производственных затрат: секторальный индекс — 44.6 (в ноябре — 46.7, в декабре 2023 года — 46.9).
Предприятия сферы услуг несколько ослабили оценки своих экономических перспектив на фоне существенных перебоев с энергоснабжением, дефицита квалифицированных кадров и увеличения расходов бизнеса: секторальный индекс — 44.5 (в ноябре — 44.8, в декабре 2023 года — 44.0).
Предприятия строительства второй раз подряд дали самые пессимистичные оценки своих текущих экономических результатов, учитывая сезонность строительных работ и снижение инвестиционного спроса: секторальный индекс — 43.4 (в ноябре — 43.6, в декабре 2023 года — 42.1).
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Предприятия строительства и сферы услуг ожидали усиления темпов роста закупочных цен, а также цен/тарифов на собственную продукцию/услуги, респонденты промышленности и торговли спрогнозировали их ослабление. Ситуация на рынке труда остается сложной, хотя ожидания относительно занятости несколько смягчились: предприятия строительства, торговли и сферы услуг ожидали замедления темпов сокращения персонала, только промышленники спрогнозировали их незначительное ускорение.

Справка Finance.ua:

  • Украинские работодатели в 2024 году продолжают адаптироваться к сложным условиям во время военного положения. Сохранили свою деловую активность подавляющее большинство компаний. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования «Барометр рынка труда 2024 года. Прогнозы на 2025 год», проведенного grc.ua.
  • 86% опрошенных работодателей заявили, что их компания продолжает работать в полном объеме. 12% компаний работают, но пока не вышли на довоенный уровень бизнес-деятельности.
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По материалам:
Finance.ua
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