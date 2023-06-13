Бизнес призывает международные платежные системы сохранить межбанковскую комиссию не выше 0,7% — Finance.ua

Бизнес призывает международные платежные системы сохранить межбанковскую комиссию не выше 0,7% Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Украинский бизнес призывает международные платежные системы и банки сохранить межбанковскую комиссию за карточные транзакции на оплату товаров или услуг на уровне не выше 0,7% и безналичного приема платежей на действующем уровне до окончания военного положения и в течение трех месяцев после его окончания.

Повышение тарифов в условиях военного времени может дестабилизировать систему безналичных расчетов, а также негативно отразиться на экономике и ценах в Украине.

С просьбой повлиять на фиксацию тарифов международных платежных систем на время войны Ассоциация Ритейлеров Украины (RAU) обратилась в Офис президента, правительства и Национального банка.

«Согласно сообщениям банковских учреждений, которые поступают бизнесу, с 1 июля 2023 года ожидается повышение стоимости эквайринга для украинского бизнеса. В случае повышения ставок интерчейндж (эквайринга) для субъектов хозяйствования это напрямую будет иметь негативное влияние на стоимость товаров и услуг для украинских потребителей. Дополнительные суммы расходов, которые должны будут заложить торговые компании на уплату повышенного размера эквайринга, могут достигать более ста миллионов гривен в год», — сказано в открытом обращении украинского бизнеса.

Как отмечает Ассоциация ритейлеров, украинский розничный бизнес прилагает невероятные усилия для обеспечения стабильной работы отрасли в условиях войны, обеспечивает наличие необходимых товаров для населения по доступным ценам и поддержку отечественных производителей. Повышение же стоимости безналичного приема платежей может повлечь за собой ценовую дестабилизацию и уменьшит доступность продуктов питания для отдельных категорий населения.

Для обеспечения экономической стабильности, поддержки украинского бизнеса и потребителей в условиях военного положения, RAU просит Офис президента Украины, Кабинет Министров Украины и Национальный банк Украины посодействовать в сохранении ставок межбанковской комиссии на уровне не выше 0,7% и безналичного приема платежей на действующем уровне, и предотвратить его повышение до окончания военного положения и в течение трех месяцев после его окончания".

RAU напоминает, что за год полномасштабного вторжения покупательная способность украинцев существенно ухудшилась из-за повышения цен: 63% респондентов исследования Deloitte в 2022 году готовы были экономить на покупке продуктов питания, в то время как годом ранее их численность не превышала 48%. При этом рынок розничной торговли работает с соблюдением фиксированной розничной наценки на социальные продукты питания в размере 10% и с оплатой поставщику не позднее 10 календарных дней со дня поставки — так определено правительственным постановлением, действующим на период военного положения.

Как напомнили в Ассоциации ритейлеров, с начала войны для стабилизации цен и налаживания работы украинского бизнеса в условиях военного положения благодаря усилиям Офиса президента и Минэкономики был решен вопрос о фиксации ставки межбанковской комиссии и безналичного приема платежей путем договоренностей с международными платежными системами и банками: «Офисом президента Украины и Национальным банком Украины была отмечена приоритетность проведения розничной торговлей безналичных платежей за проданный товар.

Несмотря на сложный период работы в 2022 году, энергетический локдаун, торговые сети максимально обеспечили требования государства. Совместные действия государства, банковских учреждений и бизнеса помогли наладить платежную систему в условиях войны.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.