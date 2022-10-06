Бизнес ожидает увеличения доходов в следующем году — опрос Сегодня 20:02 — Личные финансы

Бизнес ожидает увеличения доходов в следующем году — опрос

После более 220 дней полномасштабной войны компании продолжают вести бизнес в Украине.

Американская торговая палата в Украине провела опрос «Бизнес-климат в Украине: прогнозирование в неопределенности». Респонденты опроса — 131 руководитель и топ-менеджер компаний-членов Палаты.

Прогноз о доходе компаний, инвестициях, количестве работников

45% компаний-членов Палаты предполагают увеличение дохода, 29% ожидают уменьшения дохода, и 26% думают, что доход не изменится.

53% респондентов отметили, что количество работников их компаний останется неизменным, 27% отметили, что их компании сократят количество работников, в то время как 20% планируют увеличение.

Инфографика: chamber.ua

54% респондентов отметили, что инвестиции их организаций не изменятся, 30% опрошенных прогнозируют увеличение инвестиций, в то время как 16% — уменьшение.

Релокация бизнеса и бизнес-климат в Украине в 2023 году

98% компаний-членов Палаты планируют продолжать деятельность в Украине в 2023 году, 2% пока не определились.

Инфографика: chamber.ua

43% компаний считают, что бизнес-климат улучшится. 40% отметили, что он останется без изменений и 17% прогнозируют ухудшение бизнес-климата.

42% компаний-членов Палаты считают, что экономика Украины будет расти в 2023 году. 41% опрошенных ожидает спада, в то время как 17% придерживаются мнения, что экономика останется без изменений.

Инфографика: chamber.ua

Послевоенное восстановление

Бизнес-сообщество определило ключевые драйверы процесса послевоенного восстановления Украины. Среди них: — доступ к финансированию с прозрачным распределением средств (82%); четкая стратегия и компетентное лидерство (57%); наличие квалифицированных и мотивированных людей (46%); взаимодействие с частным сектором и потенциальными инвесторами (44%).

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