Бизнес не будут наказывать за просрочку отчетности во время войны — Finance.ua

Бизнес не будут наказывать за просрочку отчетности во время войны

Сегодня 17:15 — Казна и Политика

Бизнес не будут наказывать за просрочку отчетности во время войны

Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Украины поддержал законопроект 7378, направленный на дополнительную дерегуляцию деятельности бизнеса.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.

Документ, в частности, предлагает два простых новшества для помощи бизнесу во время войны.

А именно обнародование финансовой отчетности вместе с соответствующими отчетами за весь период, когда финансовая отчетность не обнародовалась, откладывается до отмены военного положения (на протяжении трех месяцев после). И также во время военного положения и еще три месяца после бизнес освобождается от ответственности за нарушение требований своевременности и полноты обнародования финансовой отчетности.

Напомним, в конце апреля Кабмин поддержал законопроект о дерегулации бизнеса в Украине на время войны.

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