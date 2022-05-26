Бизнес не будут наказывать за просрочку отчетности во время войны — Finance.ua
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Бизнес не будут наказывать за просрочку отчетности во время войны

Сегодня 17:15Казна и Политика
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Бизнес не будут наказывать за просрочку отчетности во время войныБизнес не будут наказывать за просрочку отчетности во время войны
Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Украины поддержал законопроект 7378, направленный на дополнительную дерегуляцию деятельности бизнеса.
Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.
Документ, в частности, предлагает два простых новшества для помощи бизнесу во время войны.
А именно обнародование финансовой отчетности вместе с соответствующими отчетами за весь период, когда финансовая отчетность не обнародовалась, откладывается до отмены военного положения (на протяжении трех месяцев после). И также во время военного положения и еще три месяца после бизнес освобождается от ответственности за нарушение требований своевременности и полноты обнародования финансовой отчетности.
Напомним, в конце апреля Кабмин поддержал законопроект о дерегулации бизнеса в Украине на время войны.
По материалам: Фінансовий клуб
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