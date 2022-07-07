Бизнес на крови: за 6 месяцев на рынок ритейла в рф вышли только два иностранных бренда — Finance.ua

Бизнес на крови: за 6 месяцев на рынок ритейла в рф вышли только два иностранных бренда Сегодня 13:34 — Фондовый рынок

Впервые с 2014 года за первое полугодие на российский рынок ритейла вышло всего два международных бренда. Меньше всего иностранных брендов к этому моменту пришло только в первой половине 2020 года — шесть ритейлеров.

Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на данные консалтинговой компании Knight Frank Russia.

По данным Knight Frank Russia, по итогам первого полугодия 2022 года на рынок вышли два иностранных бренда. Это на 71% ниже показателя аналогичного периода 2021 года, когда в россию пришли семь новых ритейлеров.

Десятки международных компаний ушли из рф или объявили о приостановлении коммерческой, инвестиционной деятельности, а также поставках на территорию россии.

"О планах выхода на российский рынок до конца года заявляют четыре турецких бренда: рестораны быстрого питания Chitir Chicken, Yesen Burger и Little Kitchen, а также сеть кофеен Arabica. Переговоры о расширении присутствия в стране и наращивании продаж ведут многие другие бренды из Турции, в том числе крупные производители одежды adL, Mudo, LTB, Twist и Ipekyol.

Выход на российский рынок сейчас обсуждают казахские и дубайские операторы", — пишет издание.

В первом квартале открыли моно-бутик Vilhelm Parfumerie в формате стрит-ритейла, во втором — первый магазин китайской спортивной одежды и обуви бренда Li-Ning в ТРЦ «Галерея Краснодар» в Краснодаре.

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Українські Новини По материалам:

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