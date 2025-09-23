Бизнес-коллаборации и внедрение ИИ: о чем была конференция FinRetail 2025 Сегодня 12:21

Впервые с начала полномасштабного вторжения состоялась конференция FinRetail , проведение которой приостановили из-за неопределенности на рынке, вызванной войной. Мероприятие получило символическое название «Перезагрузка» и стало площадкой для основательных обсуждений актуальных трендов ритейла, инноваций в платежных системах и новых технологий.

FinRetail 2025 объединил представителей e-commerce, ритейла, финтеха, банков и микрофинансовых компаний, которые делились собственным опытом как в рамках выступлений, так и во время неформального общения в зонах нетворкинга.

Среди банков были представители:

Ощадбанк;

UnexBank;

izibank;

МТБ Банка;

Sense Bank.

Они охотно делились своим опытом использования искусственного интеллекта (ИИ) в своей работе — имплементации ИИ-решений для команд, внедрения ИИ в сервисах и использования в банковских приложениях.

Кейсами применения ИИ поделились представители ритейла и e-commerce: Varus, Аврора, WOG, RozetkaPay. Кроме того, «Арсенал Страхование» рассказали об использовании ИИ-агентов для создания рекламных креативов. К слову, компания стала первой в стране среди страховых, активно общающихся с клиентами и пользователями через соцсети.

В целом теме внедрения ИИ была посвящена одна из пяти дискуссий — «Искусственный интеллект: вызовы, сценарии, реальные кейсы». Ее модератором выступила Марина Авдеева, Co-owner «Арсенал Страхование», Founder Easy Peasy Insurtech. Участие в обсуждении темы приняли СЕО RozetkaPay Александр Лапко, СМО Ощадбанк Сергей Грабчак, руководитель цифровых сервисов Вчасно Антон Скоков, управляющая партнерша Juscutum Ирина Биляева.

Еще одна важная тема, оказавшаяся в фокусе FinRetail 2025, стала тема коллабораций и создания совместных продуктов. Различные представители рынка делились своим опытом, а кейс Сбербанка и ВДНХ стал ярким примером в подтверждении тезиса о важности сотрудничества бизнеса. Речь шла об инициативе «Моє квітоліто на ВДНГ», где посетители получали 10% скидки на фудкорт, заезды на территорию ВДНХ, оранжерею, беседки BBQ-зоны «Сад». Принять участие в акции могли держатели карт Mastercard от Ощада.

FinRetail 2025 четко показал, что бизнесы отнюдь не боятся таких вызовов как массовое внедрение ИИ или усиление прихотливости клиентов, желающих получать услуги качественно, немедленно и все в одном месте. В то же время и ритейлеры, и банки, и все касающиеся рынка представители учатся не только работать в новых условиях, но и объединять усилия для достижения наивысших результатов и удовлетворения запросов потребителей их услуг. А сама конференция FinRetail 2025 подтвердила — украинские бизнесы готовы и к новым условиям, и к абсолютной перезагрузке в случае необходимости.

