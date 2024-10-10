Бизнес испытывает потребность в дальнейшем смягчении валютных ограничений — Finance.ua

Бизнес испытывает потребность в дальнейшем смягчении валютных ограничений Сегодня 14:03 — Валюта

Бизнес испытывает потребность в дальнейшем смягчении валютных ограничений

Европейская Бизнес Ассоциация презентовала специальный опрос бизнеса и выявила актуальные потребности в смягчении валютных ограничений и оценке эффективности принятых мер Национальным банком Украины в мае 2024 года.

Наиболее актуальными запросами от бизнеса в контексте потенциального смягчения ограничений остаются:

Покупка иностранной валюты для выполнения обязательств вне зависимости от имеющихся у компании средств в иностранной валюте;

Увеличение лимитов по операциям с использованием гривневых корпоративных платежных карт за пределами Украины;

Завершение банками осуществления валютного надзора за соблюдением резидентами предельных сроков по операциям по экспорту/импорту товаров в случаях прекращения встречных обязательств путем взаимозачета;

выплата нерезидентам дивидендов, начисленных за период до 2024 года;

Выплата займов нерезидентам (тех, которые на данный момент не разрешены Нацбанком);

Оплата за импортные товары, поставка которых была произведена до 23 февраля 2021 года.

Покупка иностранной валюты для выполнения обязательств независимо от имеющихся у компании валютных средств

Одна из наиболее актуальных потребностей бизнеса, как отметили 79% респондентов. Из них 25% оценивают ежемесячную потребность более чем в 5 млн. грн., 13% - 100−500 тыс. грн., от 2 до 5 млн. грн. — 10%, и по 7% указали лимит от 500 тыс. до 1 млн. грн., или от 1 до 2 млн. грн.

В то же время компании просят увеличить срок проведения валютного платежа после покупки валюты до 4−5 дней вместо существующих 2-х банковских дней (ранее платеж был действителен до 10 банковских дней). Такое ограничение очень неудобно для исполнителей, когда в компании действует несколько уровней подписантов.

Увеличение лимитов по операциям с использованием гривневых корпоративных платежных карт за пределами Украины

79% компаний (по сравнению с 68% в начале 2024 года) испытывают потребность в увеличении лимитов по операциям с использованием гривневых корпоративных платежных карт за пределами Украины. В то же время, среди них для 57% (было 44%) этот вопрос актуален, но не критичен — такую ​​тенденцию можно объяснить как следствие отмены перечня критического импорта услуг и других смягчений валютных ограничений, принятых Нацбанком в 2024 году.

Для большинства компаний (35%) достаточным был бы ежемесячный лимит 100−500 тыс. грн, для четверти опрошенных — удовлетворительным будет лимит 500 тыс. — 1 млн грн, до 100 тысяч грн хватит 6% компаний, тогда как в феврале их доля составляла 17%. Вероятно, такое изменение пропорций обусловлено девальвацией национальной валюты.

Завершение валютного надзора за соблюдением резидентами предельных сроков по операциям по экспорту/импорту товаров в случаях прекращения встречных обязательств путем взаимозачета

73% респондентов отметили, что для них эта потребность актуальна (чрезвычайно актуальна — для 21%).

26% тех, для кого потребность актуальна, отмечают удовлетворительным лимит до 500 тыс. евро в месяц, 18% - более 2 млн евро в месяц, 1−2 млн евро в месяц — 7% и 500 тыс. — 1 млн — 10%.

Выплата нерезидентам дивидендов, начисленных за период до 2024 года

Почти половина респондентов отмечают, что потребность в выплате дивидендов нерезидентам будет удовлетворена в полной мере в случае введения норм по установлению лимита выплаты дивидендов пропорционально размеру прибыли предприятия, а также обеспечению равных условий для выплаты дивидендов предприятиями различных организационных форм (в частности, предоставление возможности выплаты акционерными обществами по результатам 2023 года).

Кроме того, 32% респондентов отметили, что лимит в 1 млн евро в месяц недостаточен и требует пересмотра в сторону увеличения.

Выплата займов нерезидентам (для тех выплат, которые на данный момент не разрешены)

Для 51% компаний, принявших участие в опросе, вопрос выплаты займов, которые пока не разрешены Национальным банком, актуален. Из них 22% оценивают эту потребность в объеме более 2 млн евро ежеквартально (было 26%), 13% компаний (было 24%) — в размере 100−500 тыс. евро в квартал, и в объеме менее 100 тысяч евро — 6% (было 26%).

Предоставление разрешения на погашение старой задолженности тела кредита, привлеченного от иностранных банковских учреждений, позволит привлекать новое финансирование от иностранных банков.

Оплата за импортные товары и услуги, поставка которых была произведена до 23 февраля 2021 года

Этот вопрос чрезвычайно актуален для 25% (ранее — 13%) респондентов, актуален, но не критичен — для 21% опрошенных компаний (этот показатель остался неизменным). Речь идет о разовых оплатах, наиболее востребованный объем лимита — до 500 тыс. евро (11%), от 1 до 2 млн евро (10%).

Для отдельных компаний снятие этого ограничения является приоритетным, ведь оно позволит обслуживание кредитных обязательств по кредитам, гарантированным ЭКА (экспортно-кредитными агентствами). Это, в частности, касается выплат по проектам строительства распределенной генерации, что чрезвычайно важно для уменьшения отключений света и повышения экономической активности.

Оплата штрафов за нарушение условий экспортных контрактов

Для большинства опрошенных компаний Ассоциации операции по оплате штрафов за нарушение условий экспортных контрактов не актуальны. Актуальны, но не критичны они для 21% компаний, очень актуальны — для 3%. Для большинства достаточным был бы лимит до 100 тыс. грн в месяц.

Предельный срок по операциям по экспорту/импорту товаров

38% бизнеса считает достаточным срок в 360 дней, в то время как 48% устроит 180 дней. Срок в 90 дней устраивает всего 6% респондентов. В то же время бизнес предлагает увеличить срок возврата валютных ценностей в связи с длительным сроком производства оборудования (иногда даже более 360 дней). Для имеющихся случаев нарушение предельных сроков валютного контроля по импорту товаров, вызванных военным положением и невозможностью осуществления поставки товара, — предлагается отмена начисления пени и штрафов импортеру.

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