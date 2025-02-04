Бизнес-ассоциации призывают усовершенствовать внедрение SAF-T UA — Finance.ua

Бизнес-ассоциации призывают усовершенствовать внедрение SAF-T UA Сегодня 15:33 — Казна и Политика

Бизнес-ассоциации призывают усовершенствовать внедрение SAF-T UA

Ведущие бизнес-ассоциации Украины обратились в ответственные органы государственной власти с призывом пересмотреть процесс внедрения SAF-T UA — электронного формата представления развернутой информации для налогового аудита.

Об этом говорится в пресс-релизе, предоставленном finance.ua.

Об этом сообщили Американская торговая палата в Украине (Палата), Европейская Бизнес Ассоциация (EBA), Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ) и Форум ведущих международных финансовых учреждений (FLIFI).

В настоящее время формат SAF-T UA предназначен для автоматизации обмена налоговыми данными между компаниями — крупными налогоплательщиками и органами государственной власти, что позволит улучшить контроль и эффективность администрирования налогов. Уже сегодня крупные налогоплательщики обязаны предоставлять файлы по этому стандарту по запросу налоговых органов при проверках.

В Парламенте уже рассматриваются законодательные изменения, призванные закрепить SAF-T UA как формат регулярной обязательной отчетности.

Представители бизнес-сообщества отметили важность прозрачного и поэтапного внедрения этого стандарта, который является частью цифровой трансформации налоговой отчетности в Украине.

Необходимо доработать отдельные технические аспекты формата SAF-T UA, чтобы обеспечить его эффективное использование и уменьшить нагрузку на бизнес.

Банковский сектор, учитывая свою специфику, сталкивается с дополнительными трудностями по внедрению SAF-T UA. Требования по налоговой отчетности банков существенно отличаются от аналогичных требований в других отраслях. Банки оперируют большими массивами финансовых данных, которые подпадают под специальные регуляторные стандарты и радикально отличаются от данных в учетных системах предприятий других секторов экономики.

Это значительно усложняет адаптацию к единому формату SAF-T UA, разработанному с мыслью преимущественно о деятельности по производству товаров и предоставлению услуг нефинансового характера, и требует значительных ресурсов для согласования с действующим банковским регулированием.

Кроме того, отсутствие четких разъяснений относительно уровня детализации финансовой информации может повлечь за собой правовую неопределенность и риски нарушения банковской тайны. Бизнес-ассоциации призывают ответственные органы государственной власти учесть эти особенности и разработать гибкие механизмы отчетности для банковского сектора.

Бизнес-ассоциации выдвинули ряд предложений по внедрению SAF-T UA, в частности:

предоставление детальных разъяснений относительно требований формата и объема данных;

определение четких сроков и механизма для постепенного внедрения и адаптации стандарта во избежание чрезмерной нагрузки и давления на бизнес, в том числе внесения соответствующих изменений в законодательство;

проведение надлежащего тестирования в сотрудничестве с бизнес-сообществом и т. д.

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