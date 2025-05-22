Биткойн достиг нового рекордного максимума — Finance.ua

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Биткойн достиг нового рекордного максимума

Криптовалюта
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Биткойн достиг нового рекордного максимума
Биткойн достиг нового рекордного максимума
Биткойн продолжил свой рост в четверг, 22 мая 2025 года, достигнув нового рекордного максимума — 111,886 тыс. долларов.
Об этом сообщает CNBC.
По данным Coin Metrics, в начале торгов в Лондоне биткойн достиг отметки в $111 886,41, а затем несколько снизился до $110 900,99.
Как объясняют специалисты криптовалютной компании CoinShares, росту биткойна способствовали положительная динамика, растущий оптимизм по поводу криптовалютного регулирования в США и постоянный интерес со стороны институциональных инвесторов.
Рост цены наибольшей криптовалюты мира происходит несмотря на падение фондовых рынков США в среду, поскольку биткойн обычно коррелирует с фондовыми рынками, в том числе с технологически важным Nasdaq.
Росту также способствовали более широкие макроэкономические проблемы, включая недавнее снижение рейтинга суверенного долга США агентством Moody’s, что добавило усиление нарратива о биткойне как защите от нестабильности фиатных валют.
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В пользу крипторынка также играют положительные изменения в регуляторной сфере в США. Так, в Сенате прошел ключевое процедурное голосование закон GENIUS, направленный на регулирование стейблкоинов. В то же время президент США Дональд Трамп и его специалист по искусственному интеллекту и криптовалютам Дэвид Сакс активно продвигают прокрипто-повестку дня в США, что помогает поддержать рынок. К оптимистичным новостям добавилось то, что генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон, известный скептик в отношении к биткойнам, заявил, что банк позволит клиентам покупать цифровую валюту.

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По материалам:
Укрінформ
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