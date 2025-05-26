Биткоин восстановился до 109 500 долларов после коррекции с рекордного уровня — Finance.ua

Биткоин восстановился до 109 500 долларов после коррекции с рекордного уровня Сегодня 10:55 — Криптовалюта

Биткоин восстановился до 109 500 долларов после коррекции с рекордного уровня

По состоянию на утро понедельника, 26 мая, стоимость биткоина выросла на 1,2%, достигнув 109 тыс. 457,9 долл.

Об этом сообщает Investing

После достижения рекордного максимума почти 112 тысяч. долл. в четверг, криптовалюта претерпела коррекцию до 107 тыс. долл. в пятницу из-за фиксации прибыли инвесторами и крупных транзакций так называемых «китов».

Аналитики IG отметили, что «минимальное сопротивление на предыдущем рекордном уровне в 109 тыс. 576 долл. свидетельствует о чрезвычайно сильном восходящем импульсе».

Они также добавили, что объем фиксации прибыли был почти вдвое меньше по сравнению с тем, когда биткоин впервые достиг 100 тыс. дол. в декабре, что указывает на стойкую уверенность инвесторов.

Положительное влияние на рынок криптовалют оказывают благоприятные регуляторные новости. В США Сенат продвинул законопроект Genius, направленный на создание национальной инновационной системы для стейблкоинов. Между тем, 21 мая Гонконг принял закон, которым вводится лицензирование для эмитентов стейблкоинов, привязанных к фиатным валютам.

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Ранее в этом месяце биткоин достигал нового исторического максимума, превысив 111 тыс. долл., на фоне оптимизма по поводу регуляторных изменений в США и растущего интереса со стороны институциональных инвесторов.

УНН По материалам:

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