Крупнейшие банки США рассматривают запуск совместного стейблкоина для конкуренции с крипторынком — WSJ — Finance.ua
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Крупнейшие банки США рассматривают запуск совместного стейблкоина для конкуренции с крипторынком — WSJ

Криптовалюта
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Крупнейшие банки США рассматривают запуск совместного стейблкоина для конкуренции с крипторынком — WSJ
Крупнейшие банки США рассматривают запуск совместного стейблкоина для конкуренции с крипторынком — WSJ
Крупнейшие американские банки, включая JPMorgan, Bank of America и Citigroup, обсуждают возможность создания совместного стейблкоина. Это может стать ответом на растущую конкуренцию со стороны криптоиндустрии.
Об этом пишет WSJ со ссылкой на источники, знакомые с этими планами.
К обсуждениям инициативы подключены компании Early Warning Services (оператор платформы Zelle) и Clearing House (сеть мгновенных платежей). Речь идет только о начальной фазе — концепции. Окончательное решение будет зависеть от будущего законодательства по стейблкоинам и спроса на такой продукт, отметило издание.

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Банки видят в стейблокинах способ ускорить операции, в частности международные платежи, которые в традиционной системе могут длиться несколько дней.
Обсуждается модель, которая позволит пользоваться стейблкоином и банкам, не входящим в перечень учредителей, говорят собеседники издания. Отдельно малые и региональные банки рассматривают создание собственного консорциума.
По материалам:
Forbes.ua
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