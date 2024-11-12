Биткоин установил новый исторический максимум — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Биткоин установил новый исторический максимум

Криптовалюта
231
Биткоин установил новый исторический максимум
Биткоин установил новый исторический максимум
Биткоин во вторник, 12 ноября, вплотную приблизился к отметке в 90 тысяч долларов и поднял общую стоимость криптовалютного рынка выше пика времен пандемии. Участники рынка ожидают от администрации Трампа благосклонности.
Издание Bloomberg пишет, что Дональд Трамп пообещал ввести более дружелюбные правила в отношении криптовалют. Среди других обещаний Трампа — создание стратегического запаса биткоина и стимулирование внутренней добычи токена, чтобы сделать США криптостолицей планеты.

Курс криптовалют к доллару

Его позиция резко отличается от того, что было сделано Комиссией по ценным бумагам и биржам при президенте Джо Байдене в этой области. Изменение тона активизировало спекулятивные покупки как крупных, так и мелких токенов, увеличив общую стоимость цифровых активов до 3,1 триллиона долларов.
Инвесторы делают ставки на рынке опционов на то, что биткоин преодолеет отметку в 100 000 долларов уже к концу года, согласно данным биржи Deribit.
Биткоин вырос примерно на 110% в 2024 году благодаря активному спросу на специализированные американские ETF и снижению процентных ставок Федеральной резервной системой. Рост токена превышает прибыльность глобальных акций и золота. Оборот фонда iShares Bitcoin Trust стоимостью 39 миллиардов долларов от BlackRock Inc достиг в понедельник исторического максимума.
Технический аналитик Fairlead Strategies LLC Кэти Стоктон в своей последней аналитической записке отметила, что «было бы естественно увидеть период затишья после столь резкого взлета» биткоина, и рекомендовала «краткосрочное нейтральное настроение».

ТОП-5 криптовалют, которыми интересуются украинцы

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.