Биткоин установил новый исторический максимум — Finance.ua

Биткоин установил новый исторический максимум 12.11.2024, 12:24 — Криптовалюта

Биткоин установил новый исторический максимум

Биткоин во вторник, 12 ноября, вплотную приблизился к отметке в 90 тысяч долларов и поднял общую стоимость криптовалютного рынка выше пика времен пандемии. Участники рынка ожидают от администрации Трампа благосклонности.

Издание Bloomberg пишет, что Дональд Трамп пообещал ввести более дружелюбные правила в отношении криптовалют. Среди других обещаний Трампа — создание стратегического запаса биткоина и стимулирование внутренней добычи токена, чтобы сделать США криптостолицей планеты.

Его позиция резко отличается от того, что было сделано Комиссией по ценным бумагам и биржам при президенте Джо Байдене в этой области. Изменение тона активизировало спекулятивные покупки как крупных, так и мелких токенов, увеличив общую стоимость цифровых активов до 3,1 триллиона долларов.

Инвесторы делают ставки на рынке опционов на то, что биткоин преодолеет отметку в 100 000 долларов уже к концу года, согласно данным биржи Deribit.

Биткоин вырос примерно на 110% в 2024 году благодаря активному спросу на специализированные американские ETF и снижению процентных ставок Федеральной резервной системой. Рост токена превышает прибыльность глобальных акций и золота. Оборот фонда iShares Bitcoin Trust стоимостью 39 миллиардов долларов от BlackRock Inc достиг в понедельник исторического максимума.

Технический аналитик Fairlead Strategies LLC Кэти Стоктон в своей последней аналитической записке отметила, что «было бы естественно увидеть период затишья после столь резкого взлета» биткоина, и рекомендовала «краткосрочное нейтральное настроение».

УНІАН По материалам:

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