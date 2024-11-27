Биткоин упал до 93 тыс. долларов из-за экономических новостей США — Finance.ua

Биткоин упал до 93 тыс. долларов из-за экономических новостей США Сегодня 15:12 — Криптовалюта

Биткоин упал до 93 тыс. долларов из-за экономических новостей США

В среду биткоин продолжил падение третьей сессии подряд, поскольку трейдеры активно фиксировали прибыль после недавнего ралли. Ожидания новых сигналов относительно экономической политики США также подтолкнули рынок к осторожности. Об этом пишет Investing.

Крупнейшая в мире криптовалюта находится в фазе снижения с конца прошлой недели. Инвесторы начали фиксировать доходы после достижения рекордных максимумов, особенно потому, что биткоин не смог преодолеть ключевой уровень в $100 тыс.

Риски на рынке выросли после заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа, пригрозившего ввести новые торговые тарифы против ряда стран. Это вызвало опасения возможного возобновления торговой войны, что еще больше охладило аппетит к риску.

К 01:16 по восточному времени (06:16 по Гринвичу) биткоин снизился на 1,6%, торгуясь на уровне $93 131,5.

На этой неделе инвесторы сосредоточены на ключевых экономических показателях США, которые могут повлиять на дальнейшую монетарную политику Федерального резерва.

Особое внимание приковано к индексу цен PCE — основному индикатору инфляции для ФРС, который будет обнародован в среду. Ожидается, что этот отчет может определить дальнейшие планы центрального банка по снижению процентных ставок.

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Кроме того, в среду будут опубликованы пересмотренные данные по ВВП США за третий квартал. Последние экономические отчеты демонстрируют стабильность американской экономики, в частности, инфляции, что может ограничить возможности ФРС для быстрого смягчения монетарной политики.

Дополнительный интерес вызывает политика Дональда Трампа относительно криптовалют. Президент пообещал сделать США «крипто-столицей» мира и предложил создание национального биткоин-резерва.

Трейдеры ожидают четких сигналов относительно криптовалютной политики от Дональда Трампа, который официально вступит в должность президента 20 января. В то же время, его выбор кандидатов на ключевые должности — министра финансов Скотта Бессента и министра торговли Говарда Лутника — принес определенный оптимизм, ведь оба политика поддерживают развитие криптовалют.

Ослабление биткоина негативно повлияло на основные альткоины, которые продолжают демонстрировать спад после резкого обвала рынка в ноябре.

Ethereum, вторая по капитализации криптовалюта, снизилась на 0,4% до $3 419,99. XRP, Solana, Cardano и Polygon потеряли от 0,9 до 5%, причем наибольшее падение зафиксировал XRP.

Мем-криптовалюты также не остались в стороне: Dogecoin снизился на 3%.

УНН По материалам:

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