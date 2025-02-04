Биткоин поднимался до $102 500 после отсрочки пошлин США на импорт из Канады и Мексики — Finance.ua
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Биткоин поднимался до $102 500 после отсрочки пошлин США на импорт из Канады и Мексики

Криптовалюта
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Биткоин поднимался до $102 500 после отсрочки пошлин США на импорт из Канады и Мексики
Биткоин поднимался до $102 500 после отсрочки пошлин США на импорт из Канады и Мексики
В ночь на 4 февраля 2025 года курс биткоина поднимался до $102 500 на фоне новостей об отсрочке пошлин США на импорт в отношении Канады и Мексики.
Позже цена первой криптовалюты откатилась, и на момент написания она пытается закрепиться выше $99 000.
График BTC/USDT на бирже Binance. Источник: TradingView.
График BTC/USDT на бирже Binance. Источник: TradingView.
Показатель доминирования биткоина продолжает держаться на высоком уровне — около 61,75%, а капитализация первой криптовалюты — почти $2 трлн.
Доминирование биткоина на рынке криптоактивов. Источник: TradingView.
Доминирование биткоина на рынке криптоактивов. Источник: TradingView.
Объем ликвидаций по фьючерсным контрактам на крипторынке превысил $545 млн в сутки, по данным CoinGlass. За последние 24 часа были ликвидированы позиции более 193 00 трейдеров. Приблизительно $300 млн потерь пришлось на лонг-позиции, более $246 млн — на шорт.
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Объем ликвидаций по фьючерсным контрактам на рынке криптоактивов. Источник: CoinGlass.
Объем ликвидаций по фьючерсным контрактам на рынке криптоактивов. Источник: CoinGlass.
Индекс страха и алчности достиг значения в 72 базисных пункта, что указывает на «жадность» трейдеров. Отметим, за прошедшие сутки этот показатель составлял 44 и означал «страх».
Индекс страха и алчности на рынке криптоактивов. Источник: Alternative.
Индекс страха и алчности на рынке криптоактивов. Источник: Alternative.
Напомним, 4 февраля 2025 года СМИ сообщили, что Китай ввел пошлины на импорт из США, «возобновив торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира».
Также напомним, 3 февраля первая криптовалюта опустилась ниже $92 000 на фоне введения США пошлин на импорт относительно Канады, Мексики и Китая.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
incrypted
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