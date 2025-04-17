Эксперты прогнозируют, что биткоин достигнет исторического максимума на уровне $137 тыс. — Finance.ua
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Эксперты прогнозируют, что биткоин достигнет исторического максимума на уровне $137 тыс.

Криптовалюта
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Эксперты прогнозируют, что биткоин достигнет исторического максимума на уровне $137 тыс.
Эксперты прогнозируют, что биткоин достигнет исторического максимума на уровне $137 тыс.
Аналитики прогнозируют, что Bitcoin может добиться рекордной цены в $137 тыс. уже к середине 2025 года. Соответствующий прогноз обнародовал аналитик Titan of Crypto, которого цитирует издание BlockBeats.
Основой для такого оптимистического сценария стал технический анализ графиков, в частности формирование так называемого «бычьего флага» — классического паттерна, обычно предшествующего резкому ценовому прорыву вверх.
В то же время для реализации этого сценария Bitcoin должен сохранить стабильность выше нескольких ключевых технических уровней. Самым важным из них является 200-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA), которая традиционно считается маркером долгосрочного доверия к активу. Удержание цены над этим показателем является критически важным для дальнейшего роста.
Специалисты также обращают внимание на необходимость длительной консолидации цены выше краткосрочных и среднесрочных скользящих средних. Такая динамика свидетельствует об уменьшении волатильности и аккумулировании силы для нового движения вверх.
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Ожидания роста основаны на сочетании технических сигналов и общего улучшения настроений на рынке цифровых активов. Однако опытные инвесторы предупреждают: для достижения отметки в $137 тыс. необходимо не только техническое подтверждение, но и фундаментальные факторы — от макроэкономической стабильности до активизации институциональных инвесторов.
Учитывая все вышеперечисленное, Bitcoin оказывается на пороге потенциально исторического ценового скачка, однако успех этого сценария будет напрямую зависеть от способности рынка поддерживать рост без потери ключевых уровней поддержки.
По материалам:
noworries
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