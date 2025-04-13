ПРОМО Эта мем-монета только что превысила $13 миллионов на предварительной продаже — может ли она стать следующим прорывом Shiba Inu? Сегодня 10:46 — Криптовалюта

Эта мем-монета только что превысила $13 миллионов на предварительной продаже — может ли она стать следующим прорывом Shiba Inu?

Каждый, кто занимается криптовалютами, слышал о мем-монетах. От Dogecoin до SHIB, они принимали разные формы, но до сих пор ни одна из них не выходила на рынок со спортивной идентичностью. XYZVerse меняет это.

XYZVerse — это первая в истории монета, посвященная спортивным мемам, которая пытается предложить что-то новое в насыщенном секторе. В то время как пространство монет-мемов часто определяется интернет-культурой и хайпом, этот проект использует более структурированный подход, стремясь объединить глобальный спортивный фандом с полезностью токенов на уровне сообщества.

Ничего подобного XYZVerse не было создано ранее. Его цель — использовать эмоциональную энергию спортивной культуры — лояльность, соперничество, идентичность — и направить ее через децентрализованную экосистему мемов-монет.

Будет ли этот эксперимент по сочетанию спорта, мемов и криптовалют масштабным, еще предстоит выяснить, но со следующим циклом быков на горизонте, XYZVerse вступает в разговор как уникальный кейс, за которым стоит наблюдать.

XYZVerse в двух словах

Сейчас проект находится на стадии предварительной продажи, токены $XYZ предлагаются по сниженному курсу $0,003333 перед запланированным листингом на бирже.

Он также привлек к себе внимание благодаря предстоящей широкомасштабной кампании по раздаче токенов и сильным настроениям пользователей на таких платформах, как CoinMarketCap , где большинство голосов пользователей склоняются к бычьему сценарию.

Поддержка сообщества была главным двигателем его раннего импульса. Благодаря тысячам пользователей, которые активно следят за проектом на социальных платформах, и более $13 миллионам, собранным во время предварительных продаж (сейчас XYZVerse находится на стадии 12 из 15), XYZVerse позиционирует себя как монета-мем, имеющая как тягу, так и суть.

Что еще больше отличает проект от других, так это раннее признание, которое он получил: XYZVerse был признан лучшим новым мем-проектом по версии crypto. news, известного отраслевого медиа-издания. Эта награда добавляет уверенности в его растущей репутации как серьезного претендента на рынок мем-монет.

С точки зрения безопасности, XYZVerse принял активные меры, пройдя комплексный аудит смарт-контрактов от Pessimistic SolidProof — двух авторитетных компаний, специализирующихся на безопасности блокчейна. Эти проверки призваны обеспечить безопасность кода, прозрачность и снизить риск для первых участников.

Как XYZ может стать следующим SHIB?

Конечно, любая новая монета-мем неизбежно вызывает сравнение с гигантами, которые появились до нее — и мало кто из них может быть больше, чем Shiba Inu (SHIB).

Запущенный в 2020 году без всякой изначальной полезности и с минимальной популярностью, SHIB стал глобальным феноменом, выйдя из неизвестности и достигнув многомиллиардной рыночной капитализации. Его движущей силой стали не передовые технологии или партнерства, а сила сообщества и социальная вирусность — те же условия, которые XYZVerse надеется воспроизвести, хотя и через совсем другую тематическую линзу.

В то время как SHIB использовал культуру мемов и наследие Dogecoin, XYZVerse опирается на мир спортивного фандома, пытаясь построить племя вокруг другого типа идентичности: основанной на командном духе, конкуренции и глобальной привлекательности.

Чем XYZVerse отличается от SHIB? Давайте посмотрим:

Особенность XYZVerse ($XYZ) Шиба Ину (SHIB) Этап запуска Сейчас в предварительной продаже (Этап 12 из 15) Запущено в августе 2020 года Цена токена $0,003333 (предпродажная цена) ~$0,0000000005 на момент запуска Запланированная цена листинга 0,10 долларов США НЕПРИМЕНИМО Поставка токенов

Тема / Брендинг будущей чеканки не планируется, Универсальная спортивная монета-мем с широкой культурной привлекательностью Общее предложение на уровне квадриллионов, Мем-монета на тему собак, основанная на пародии на доджкойн Утилита Партнерство с букмекерской платформой Bookmaker. XYZ и запланированный запуск программы «играй и зарабатывай» Изначально ни одного (позже добавлено использование ShibaSwap и NFT) Airdrop кампания 10% от общего запаса зарезервировано для аэродрома Без структурированного airdrop во время запуска Планы экосистем Будущая геймификация, интеграция платформы, на основе DAO Разработано позже: DEX, NFT, инициативы метавселенной Время входа на рынок Введение впереди бычьего цикла Запущено ранее и резко повысилось во время роста 2021 года

Хотя XYZVerse выходит на рынок в совершенно другом рыночном климате, чем SHIB в 2020 году, существуют очевидные сходства, которые указывают на его потенциал для чрезвычайного успеха — и несколько четких преимуществ, которые могут помочь ему избежать некоторых ранних ограничений, присущих SHIB.

Общие сильные стороны: что их объединяет

Ориентация на общину: Оба проекта уделяют большое внимание созданию сильного, активного сообщества. Рост SHIB был почти полностью поддержан энтузиазмом розничной торговли и вирусностью в Интернете — XYZVerse использует аналогичный низовой импульс, и 95% участников голосования на CoinMarketCap в настоящее время выражают бычий прогноз.

Оба проекта уделяют большое внимание созданию сильного, активного сообщества. Рост SHIB был почти полностью поддержан энтузиазмом розничной торговли и вирусностью в Интернете — XYZVerse использует аналогичный низовой импульс, и 95% участников голосования на CoinMarketCap в настоящее время выражают бычий прогноз. Обращение доменам : Как и SHIB, XYZVerse не претендует на то, чтобы быть просто еще одним утилитарным токеном. Он использует силу интернет-культуры — но вместо мемов на собачью тематику, он опирается на глобальный спортивный фандом , чтобы объединить широкую аудиторию под одним флагом.

: Как и SHIB, XYZVerse не претендует на то, чтобы быть просто еще одним утилитарным токеном. Он использует силу интернет-культуры — но вместо мемов на собачью тематику, он опирается на , чтобы объединить широкую аудиторию под одним флагом. Ранняя возможность. Подобно тому, как SHIB вознаграждал тех, кто присоединился к нему до того, как о нем узнал мейнстрим, XYZVerse все еще находится на этапе предварительной продажи, предлагая цену раннего доступа, отражающую позиционирование, которое когда-то имели первые владельцы SHIB.

В чем преимущество XYZVerse

Структурированная токеномика: В отличие от квадриллионного предложения SHIB и инфляционного старта, XYZVerse имеет ограниченное предложение без запланированной чеканки в будущем — модель, разработанная для поддержания ценовой стабильности и ограничения размывания.

В отличие от квадриллионного предложения SHIB и инфляционного старта, XYZVerse имеет ограниченное предложение без запланированной чеканки в будущем — модель, разработанная для поддержания ценовой стабильности и ограничения размывания. Определенная полезность с первого дня: в то время как SHIB добавил реальную полезность (как ShibaSwap и NFT) гораздо позже, XYZVerse вышел на рынок с четкой дорожной картой, вознаграждением за стейкинг и механикой airdrop уже на месте.

в то время как SHIB добавил реальную полезность (как ShibaSwap и NFT) гораздо позже, XYZVerse вышел на рынок с четкой дорожной картой, вознаграждением за стейкинг и механикой airdrop уже на месте. Рост за счет аэродромов: 10% от общего предложения XYZ зарезервировано для аэродромов — стратегия поощрения, которой не было у SHIB на момент запуска. Это не только вознаграждает первых членов сообщества, но и помогает повысить вовлеченность и целенаправленно распределять кошельки.

10% от общего предложения XYZ зарезервировано для аэродромов — стратегия поощрения, которой не было у SHIB на момент запуска. Это не только вознаграждает первых членов сообщества, но и помогает повысить вовлеченность и целенаправленно распределять кошельки. Время выхода на рынок: XYZVerse запускается в преддверии того, что, по мнению многих аналитиков, может стать следующим «бычьим» циклом. Если импульс будет нарастать по мере восстановления более широкого рынка, XYZ может извлечь выгоду из сильного попутного ветра, подобно тому, как это произошло с SHIB во время его всплеска в 2021 году.

Короче говоря, XYZVerse разделяет ДНК, основанную на мемах, которая помогла SHIB стать вирусной, но она выходит в пространство с большей структурой, стратегическим планированием и более широкой тематической базой.

Заключительные мысли

История SHIB доказывает, что маленькие начинания могут привести к взрывным результатам. Возможно, XYZVerse еще не на всех радарах, но те, кто внимательно наблюдает, видят, как формируется знакомая картина.

Вопрос заключается в том, смогут ли условия, которые привели к успеху SHIB, снова выровняться в 2025 году, на этот раз в пользу XYZVerse. Хотя ничего не гарантировано, ранние показатели (включая ограниченное предложение, определенную дорожную карту и сильный импульс перед продажей) свидетельствуют о том, что проект пытается позиционировать себя на похожем пути — но с более четкой структурой с самого начала.

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