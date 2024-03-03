Биткоин может осуществить впечатляющее ралли на 41 828% — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Биткоин может осуществить впечатляющее ралли на 41 828%

Криптовалюта
38
Биткоин может осуществить впечатляющее ралли на 41 828%
Биткоин может осуществить впечатляющее ралли на 41 828%
Инвестор и адвокат криптовалют Макс Кайзер сравнил инвестиции в биткоин BTC $41,470.58 с возможностью, аналогичной покупке акций Уоррена Баффета в марте 1985 года, когда они стоили $1500 каждая. С тех пор стоимость бумаг Berkshire Hathaway класса, А возросла до $629 тыс.
По словам Кайзера, биткоин при его текущей стоимости в $51 000 потенциально может увеличиться на 41 828%. Если главная криптовалюта испытывает столь стремительный рост, каждая монета будет стоить $21 586 534.
В таком случае рыночная капитализация цифрового актива составит более $454 трлн. Эта цифра превзошла бы показатели крупных корпораций. Для сравнения, рыночная капитализация Apple Inc. сейчас составляет $2,82 трлн, что делает ее одной из самых ценных компаний в мире. За ней следует Microsoft с показателем в $2 трлн, а также Alphabet с $1,77 трлн и Amazon с $1,6 трлн соответственно.
На прошлой неделе Макс Кайзер предупредил трейдеров и инвесторов о возможном обвале фондового рынка США. Инвестор написал: «Приближается обвал в стиле 1987 года. Bitcoin — идеальное безопасное убежище, которое взлетит выше $500 000. Криптовалюта продолжит демонизировать золото».
Инвестиционная компания ARK Invest также высказала смелое предположение о возможном росте биткоина до $2,3 млн за монету. Такое развитие событий потребует значительного сдвига в распределении глобальных активов в сторону главной криптовалюты.
Анализ ARK указывает на то, что биткоин — мощный разрушитель финансового сектора. При поразительной среднегодовой доходности в 44% за 7 лет криптовалюта опережает традиционные инвестиции.

Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.