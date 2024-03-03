Биткоин может осуществить впечатляющее ралли на 41 828% — Finance.ua

Биткоин может осуществить впечатляющее ралли на 41 828% Сегодня 07:26 — Криптовалюта

Биткоин может осуществить впечатляющее ралли на 41 828%

BTC $41,470.58 с возможностью, аналогичной покупке акций Уоррена Баффета в марте 1985 года, когда они стоили $1500 каждая. С тех пор стоимость бумаг Berkshire Hathaway класса, А возросла до $629 тыс. Инвестор и адвокат криптовалют Макс Кайзер сравнил инвестиции в биткоин$41,470.58с возможностью, аналогичной покупке акций Уоррена Баффета в марте 1985 года, когда они стоили $1500 каждая. С тех пор стоимость бумаг Berkshire Hathaway класса, А возросла до $629 тыс.

По словам Кайзера, биткоин при его текущей стоимости в $51 000 потенциально может увеличиться на 41 828%. Если главная криптовалюта испытывает столь стремительный рост, каждая монета будет стоить $21 586 534.

В таком случае рыночная капитализация цифрового актива составит более $454 трлн. Эта цифра превзошла бы показатели крупных корпораций. Для сравнения, рыночная капитализация Apple Inc. сейчас составляет $2,82 трлн, что делает ее одной из самых ценных компаний в мире. За ней следует Microsoft с показателем в $2 трлн, а также Alphabet с $1,77 трлн и Amazon с $1,6 трлн соответственно.

На прошлой неделе Макс Кайзер предупредил трейдеров и инвесторов о возможном обвале фондового рынка США. Инвестор написал: «Приближается обвал в стиле 1987 года. Bitcoin — идеальное безопасное убежище, которое взлетит выше $500 000. Криптовалюта продолжит демонизировать золото».

Инвестиционная компания ARK Invest также высказала смелое предположение о возможном росте биткоина до $2,3 млн за монету. Такое развитие событий потребует значительного сдвига в распределении глобальных активов в сторону главной криптовалюты.

Анализ ARK указывает на то, что биткоин — мощный разрушитель финансового сектора. При поразительной среднегодовой доходности в 44% за 7 лет криптовалюта опережает традиционные инвестиции.

noworries По материалам:

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