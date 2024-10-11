Bitget запускає центр додатків у Telegram, який включає понад 600 популярних міні-додатків на основі TON — Finance.ua
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Bitget запускає центр додатків у Telegram, який включає понад 600 популярних міні-додатків на основі TON

Криптовалюта
30
Bitget запускає центр додатків у Telegram, який включає понад 600 популярних міні-додатків на основі TON
Bitget запускає центр додатків у Telegram, який включає понад 600 популярних міні-додатків на основі TON
Bitget, провідна криптовалютна біржа та компанія у сфері Web3, оголосила про запуск нового важливого функціоналу — Telegram App Centre, який збирає понад 600 міні-додатків Telegram в одному місці. Це робить його найповнішим каталогом додатків на ринку поза самим Telegram. Ця функція дозволяє користувачам знаходити та взаємодіяти з останніми можливостями отримання аірдропів, популярними спільнотами та іграми play-to-earn прямо через свої акаунти Bitget.
Нова сторінка міні-додатків Telegram від Bitget пропонує зручний користувацький інтерфейс, який дозволяє досліджувати широкий спектр додатків одночасно з торгівлею на платформі. Цей крок забезпечує швидший доступ до інноваційних додатків і спрощену участь в аірдропах, надаючи користувачам унікальні можливості для взаємодії з новими проєктами в блокчейн-сфері, скорочуючи час на пошуки.
Telegram налічує майже 1 мільярд користувачів у всьому світі, а екосистема TON швидко розвивається, підтримуючись загальним обсягом заблокованих коштів (TVL) понад $425 мільйонів і сотнями мільйонів активних користувачів щоденно. Нова інтеграція функцій від Bitget робить платформу важливою точкою входу для тих, хто хоче досліджувати зростаючу екосистему, наближаючи їх до децентралізованих додатків, ботів та інструментів, які можуть змінити спосіб взаємодії користувачів зі світом Web3.
Telegram Mini-App Hub від Bitget доповнює ширшу підтримку екосистеми TON, включаючи пріоритетне додавання на платформу таких токенів, як DOGS, Hamster Kombat і Notcoin, фонд екосистеми TON у розмірі $20 мільйонів для просування проєктів на ранніх стадіях та інвестиції в $30 мільйонів у блокчейн TON. Інтеграція цих додатків надає користувачам простий доступ до ключових розробок та можливостей play-to-earn, що сприяють масовому впровадженню блокчейн-технологій.
Грейсі Чен, генеральний директор Bitget, висловила ентузіазм щодо запуску цієї функції: «Наш фокус завжди був на створенні зручного користувацького досвіду шляхом інтеграції найкращих блокчейн-інновацій на нашу платформу. Центр додатків Telegram — це значний крок у наданні користувачам доступу до найперспективніших додатків та можливостей аірдропів, дозволяючи їм отримувати інформацію з перших рук у рамках зростаючої екосистеми TON».
Для отримання додаткової інформації про сторінку міні-додатків Telegram від Bitget та вивчення понад 600 децентралізованих додатків на основі TON, відвідайте сайт компанії.
По материалам:
Bitget
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