Bitcoin, золото или депозит: куда сейчас лучше инвестировать - мнения экспертов — Finance.ua

Bitcoin, золото или депозит: куда сейчас лучше инвестировать - мнения экспертов

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На ринге золото, как не слишком ценный актив, переживающий свои не лучшие времена и может быть вытеснен из списка мировых ценностей как артефакт, не имеющий фактических оснований быть универсальным мерилом ценности. И биткоин — искусственная виртуальная ценность, которая упала в цене и под вопросом вырастет ли до предыдущих показателей. Кто победит: ценности, проверенные временем, или диджитал?

И это только один из ряда вопросов, ответ на которые искали финансовые эксперты на второй день онлайн конференции «Мои финансы во время войны: защита и контрнаступление — личный план Маршалла», которая состоялась 13 мая.

Поиски инвестиционного Эльдорадо начались с описания перспектив частного инвестора от Романа Кошовского — бизнес-аналитика, автора ютуб-проекта «Запали цілі», инвестора, представившего ключевые векторы и основные ориентиры привлекательности для частного инвестора.

Если Вы не знаете, как и куда инвестировать, но крепки в своем желании приумножать накопления, компания SI Capital предлагает свои услуги по управлению и инвестированию Ваших активов. Владислав Остапенко — инвестиционный директор SI Capital, предложил инвестиционную программу по агросектору, в частности Первый Украинский Аграрный фонд. «Для инвестиций в агросферу не обязательно быть специалистами, это эффективно даже в военное время», — отметил Владислав.

Владислав Остапенко — инвестиционный директор SI Capital,

И об этом убедительно говорят официальные данные Укргосстата: начиная с 2000 года, в агросекторе не зафиксировано ни одного убыточного года.

В своей презентации Владислав привел реальные цифры доходности: если Вы вложили в агробизнес в 2000 году 100 долларов, то в 2021 году Вы бы получили прибыль в 1070 долларов!

Первый Украинский Аграрный фонд по результатам 2021 года увеличил стоимость одного земельного пая на 59% и планирует на конец этого года получить прибыль от операционной деятельности агрокомпаний в 0,6 млн. долларов. Безопасность вложений в ПУАФ состоит в том, что основные земли находятся в тихих регионах Львовской области и производится посев наиболее выгодных культур.

Секреты инвестиций в криптоактивы и на чем зарабатывать в 2022 году раскрыл Михаил Пацан — управляющий активами, инвестор, соучредитель компании «WOTAN».

На сегодняшний день криптоиндустрия — 2022 это DeFi, NFT, DAO. Отдельным бонусом от Михаила были практические советы по формированию инвестиционного портфеля из криптовалюты.

О самых доступных для украинцев инвестиционных инструментах рассказал Михаил Демкив, — финансовый аналитик компании ICU. На сегодняшний день это депозит, военные и Еврооблигации.

Михаил Демкив — финансовый аналитик компании ICU.

Итак, депозит — привычный вид инвестирования для украинцев. На днях НБУ выпустил статистику, свидетельствующую о том, что средневзвешенная ставка по срочным депозитам составила рекордно низкий показатель в 6,9%. Ставки по депозитам падают и показатель инфляции намекает на то, что средства от депозитов не покрывают ее. По валютным депозитам индекс ставок упал до 0,8%.

Следует ли ожидать роста ставок в военное время и на какой рост можно рассчитывать украинцам? На этот вопрос Михаил сообщил, почему еврооблигации являются доходными, но наиболее рискованными. Пока НБУ не объявив дефолт, сохраняет желание выплачивать и уже оплатил первые транши по этой статье. Но стоит ли ожидать следующие выплаты в сентябре?...

Военные облигации — это ОВГЗ, выпущенные Украиной после 24 февраля. На сегодняшний день за счет военных облигаций госбюджет наполнился на 70 млрд грн. Уже более 43 тыс. физических и юридических лиц стали владельцами таких облигаций. Ставки по ним составляют от 9,5 до 11,5% в грн, срочность таких вкладов — от 3 до 18 месяцев.

Поэтому варианты капиталовложений есть и даже при таких условиях можно увеличить свои доходы и поддержать бюджет государства.

О том, как грамотно инвестировать в землю рассказал Андрей Усенко — СЕО и основатель «Твоє коло» и «М’ясторія».

Андрей Усенко — СЕО и основатель «Твоє коло» и «М’ясторія».

Самая крепкая недвижимость — это земля. И сегодня у украинцев есть уникальная возможность инвестировать в плодородные земли, пока цены на нее еще не разогнались до 70%, как это планируется после 1 января 2024 года.

Самым главным преимуществом инвестиций в землю Андрей видит, что земля уже является реальным физическим активом сразу после покупки, который наименее податлив кризисам и приносит прибыль от 8% годовых. Компания «Твоє коло» для инвестиций предлагает самые перспективные угодья, отличающиеся высоким качеством и плодородием земли. «Мы заинтересованы в высоких доходах наших инвесторов, поскольку чем больше прибыль инвесторов, тем выше будет и наш доход. Мы работаем в плоскости того, что Украина победила. Иного пути у нас нет. И поэтому мы советуем нашим инвесторам диверсифицировать портфель: когда часть земель будет на севере Украины, а какая-то в центральных, часть в западных областях», — заявил Андрей.

Специалисты компании «Твоє коло» знают, как работает земельный рынок, как выбрать, купить, оформить, узаконить и покинуть землю. Поэтому «Твоє коло» предлагает своим инвесторам пассивные инвестиции с полным портфелем обслуживания и поддержки за определенный процент прибыли. По словам Андрея, инвесторы компании «Твоє коло» защищены дважды, поскольку имеют договор аренды с агрокомпанией, а второй договор управления — с управляющей компанией, и по договору компания гарантирует инвестору доходность.

Директор Киевского филиала Freedom Finance Богдан Сидоренко описал риски для инвесторов, которые могут умножить их прибыль на ноль и предоставил эффективные инструменты защиты частных инвесторов на фондовых рынках.

Директор Киевского филиала Freedom Finance Богдан Сидоренко

Для инвесторов Богдан подготовил пять действенных решений:

покупка облигаций в период падения рынков;

операции с инфляционными активами;

усреднение или интервальный подход, позволяющий создать привлекательную среднюю цену и долгосрочное ее содержание;

опционы: колл и их защитный пут;

не упустить потенциальный рост стоимости актива.

Для всех желающих расширить свою инвестиционную деятельность и выход на европейский и американский фондовые рынки компания Freedom Finance имеет привлекательное предложение.

Закончилась конференция дискуссией, в которой приняли участие:

— Иван Компан — Учредитель First Kyiv Investment Club;

— Эрик Найман — Основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG’S

— Михаил Демкив — Финансовый аналитик компании ICU

— Дмитрий Карпиловский — Фулл-тайм инвестор, основатель сообщества частных инвесторов УкрИнвестКлуб.

Модераторами выступили

Алексей Козырев — Финансовый эксперт Minfin.com.ua и Василий Матий — инвестиционный консультант, управляющий активами 1st Family Office.

В ходе дискуссии прозвучал ответ на вопрос, кто станет победителем в битве Биткоина и Золота, а также затронули вопросы самой ценной на сегодня валюты.

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