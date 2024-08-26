Bitcoin впервые за месяц достиг $65 000 — Finance.ua

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Bitcoin впервые за месяц достиг $65 000

Криптовалюта
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Bitcoin впервые за месяц достиг $65 000
Bitcoin впервые за месяц достиг $65 000
Bitcoin достиг отметки $65 000 впервые за последние три недели, чему способствовало оживление спроса на специализированные американские биржевые фонды из-за признаков того, что Федеральная резервная система США (ФРС) намерена смягчить монетарную политику.
Об этом сообщает Bloomberg.
Самый большой цифровой актив вырос на 1,2% до $65 030 в понедельник, а затем снова упал до $64 000. На прошлой неделе криптовалюта выросла на 7,4%, что стало самым стремительным ростом за такой период с середины июля.
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Глава ФРС Джером Пауэлл в пятницу намекнул на то, что центральный банк намерен снизить базовые ставки с более чем двадцатилетнего максимума, предсказывая более благоприятный фон ликвидности для мировых рынков.
Сигнал Пауэлла повлек за собой чистый приток $252 млн — самый высокий за последний месяц — в группу из одного десятка американских спотовых биткоин-биржевых ETF в тот же день.
Группа американских спотовых эфирных ETF потерпела чистый отток 23 августа. В понедельник эфир снова начал снижаться, упав на 1,7%. Остальные основные токены мало изменились.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
Укрінформ
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