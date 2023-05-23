Bitcoin впервые за 4 года стал максимально стабильным — Finance.ua

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Bitcoin впервые за 4 года стал максимально стабильным

Криптовалюта
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Bitcoin впервые за 4 года стал максимально стабильным
Bitcoin впервые за 4 года стал максимально стабильным
В последнее время волатильность Bitcoin была очень низкой. По данным аналитической платформы Glassnode, недельный ценовой диапазон BTC составлял всего 3,4% - это стало одним из самых низких значений за последние три года. Однако эксперты рынка убеждены: за такими периодами бездействия обычно начинается динамическое движение.
Эксперты отметили, что нынешняя рыночная ситуация сравнима с январем 2023 года и июлем 2020 года, когда цена Bitcoin была зажата в узком торговом диапазоне.
В начале 2023 года курс BTC в течение нескольких недель колебался на уровне $17 000, после чего на две недели поднялся выше $23 000. Аналогичная ситуация наблюдалась и в июле 2020 года, когда после нескольких недель пребывания на уровне чуть выше $9000 цена Bitcoin выросла до $12 000.
Bitcoin впервые за 4 года стал максимально стабильным
Как и в предыдущие два раза, аналитики рынка по сей день отмечают медвежий тренд. Несмотря на поразительный рост, главная криптовалюта все еще торгуется на 61% ниже исторического максимума ноября 2021 года и рискует упасть еще больше, если крипторынок встряхнет очередной затяжной кризис.
21 мая трейдер и аналитик rektcapital отметил, что недельное закрытие ниже $27 600 «дважды подтвердит пробой и может настроить BTC на продолжение падения». Учитывая, что недельная свеча закрылась на отметке $26 800, его теория может оказаться верной.
Bitcoin впервые за 4 года стал максимально стабильным
BTC движется в боковом канале на фоне понижения волатильности уже десять дней. При резком падении цены ближайшая важная поддержка будет находиться на уровне $24 400. На эту зону также обратили внимание ончейн-аналитики.
На момент написания новости флагманская криптовалюта торгуется за $26,963 при рыночной капитализации $566,4 млрд. Трейдеры оформили суточные торговые сделки на сумму $10,7 млрд.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
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