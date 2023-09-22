Bitcoin спрогнозировали рост до $37 000 к концу этого года — Finance.ua

Bitcoin спрогнозировали рост до $37 000 к концу этого года Сегодня 05:18 — Криптовалюта

Bitcoin спрогнозировали рост до $37 000 к концу этого года

Последний квартал года с исторической точки зрения считается достаточно успешным периодом для флагманской криптовалюты . Если оценить динамику BTC за последние 9 лет, то в IV квартале года цифровой актив в среднем прибавлял 35%.

Об этом сообщили представители Matrixport в своем последнем отчете.

Эксперты предполагают, что если эта тенденция повторится и в текущем году, то через 2−3 месяца Bitcoin вполне может достичь $37 000. Специалисты подчеркнули, что октябрь всегда был самым сильным месяцем. В данный период Bitcoin в среднем прибавлял в стоимости около 20%.

Еще одним важным катализатором для устойчивого роста цены BTC в следующем месяце может стать крайний срок рассмотрения заявок на создание спотовых Bitcoin-фондов, ранее представленных несколькими крупными управляющими компаниями США. В свою очередь регулятор SEC в октябре должен объявить о своем решении по данным заявкам или отложить их рассмотрение еще на 45 дней.

Ранее криптовалютный аналитик Михаэль ван де Поппе поделился своим анализом рыночной ситуации накануне очередного заседания ФРС. Эксперт подчеркнул, что будет внимательно следить за риторикой Джерома Пауэлла.

«Делайте что хотите, но бык уже на горизонте. Осталось продержаться всего четыре-шесть недель, а дальше мы пойдем только вверх», — заявил в конце августа эксперт.

Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.