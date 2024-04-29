Bitcoin спрогнозировали падение до $42 000 в ближайшее время — Finance.ua

Bitcoin спрогнозировали падение до $42 000 в ближайшее время Сегодня 23:10 — Криптовалюта

Bitcoin спрогнозировали падение до $42 000 в ближайшее время

Недавний анализ ведущих экспертов по криптовалютам свидетельствует о том, что Bitcoin, который сейчас колеблется между $63 000 и $61 000, может быть готов к значительному падению.

Эксперты предупредили о потенциальной вершине рынка, которая может привести к агрессивной ценовой коррекции. Технический аналитик DonAlt выразил обеспокоенность по поводу периодических тестов диапазона цен поддержки BTC $63 000 — $61 000, которые могут привести к его ослаблению.

«Bitcoin вернулся к старому уровню. Чем чаще он тестируется, тем больше вероятность его пробития. Я думаю, что даже быки хотели бы получить вымывание ниже этого уровня», — пояснил DonAlt.

Читайте также: Что такое лаунчпады в крипте и как они помогут вам зарабатывать

Он прогнозирует, что даже «бычьи» инвесторы готовятся к падению до уровня $52 000 или $46 000. По мнению DonAlt, эта коррекция рынка может поколебать самоуспокоительные настроения.

Самодовольство на крипторынке часто возникает после длительных периодов роста цен, когда инвесторы становятся излишне оптимистичными, игнорируя потенциальные риски. Такие настроения могут снизить рыночную бдительность и объемы торгов, увеличивая уязвимость к внезапным рыночным коррекциям.

Читайте также Аналитики назвали причины падения Bitcoin ниже $60 000

«Я считаю, что крипторынок находится в состоянии самоуспокоения, пока не будет доказано противоположное, либо пока не будет отвоевано $68 000, либо пока диапазон не будет потерян, а затем снова отвоеван», — добавил DonAlt.

«Ожидаю, что летом мы продолжим рубиться в фиолетовом ящике. В этой коробке нужно искать подсказки, будь то перенакопление или перераспределение. Повторное накопление [может привести к бычьему прорыву к] $100 000. Однако перераспределение [может привести] к падению Bitcoin до $52 000 или $42 000 или $32 000», — пояснил аналитик Мурад Махмудов.

Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.