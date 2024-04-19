Аналитики назвали причины падения Bitcoin ниже $60 000 — Finance.ua
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Аналитики назвали причины падения Bitcoin ниже $60 000

Криптовалюта
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Аналитики назвали причины падения Bitcoin ниже $60 000
Аналитики назвали причины падения Bitcoin ниже $60 000
Флагман криптовалютного рынка пережил краткосрочное падение ниже $60 000 после новости о том, что Израиль нанес ответные ракетные удары по Ирану. ABC News процитировал высокопоставленного американского чиновника, подтвердившего эти удары.
Израильские ракетные удары стали ответом на иранскую атаку в прошлую субботу, когда Иран запустил более 300 беспилотников и ракет по целям в Израиле. Израильские официальные лица заявляют, что все они, за исключением нескольких, успешно перехвачены Израилем и его союзниками, в том числе США.
Последние события в израильско-иранском конфликте повлекли за собой краткосрочное падение стоимости Bitcoin. Однако на момент написания новости ВТС восстановился и сейчас торгуется на уровне $62 068.

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Вторая по величине криптовалюта также пережила краткосрочное падение стоимости, достигнув отметки в $2876. Впрочем, как и Bitcoin, ETH восстановился и сейчас торгуется на уровне $3000.
Конфликт на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем оказывает существенное влияние на криптовалютный рынок. Так, 16 апреля рынок цифровых активов демонстрировал осторожный рост. Криптовалютные эксперты из СoinMarketCар тогда предположили, что возрождение отрасли происходит на фоне снижения уровня эскалации конфликта.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
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