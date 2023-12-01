Bitcoin спрогнозировали достижение исторического рекорда стоимости в 2024 году — Finance.ua

Bitcoin спрогнозировали достижение исторического рекорда стоимости в 2024 году Сегодня 22:15 — Криптовалюта

Bitcoin спрогнозировали достижение исторического рекорда стоимости в 2024 году

Глава криптовалютной инвестиционной компании Galaxy Digital Майк Новограц заявил, что цена биткоина может достичь своего исторического максимума на отметке $69 000 в течение года. Подробный прогноз аналитика опубликовали журналисты Bloomberg.

По словам Новограца, катализатором такого роста может выступить потенциальное одобрение биткоин-ETF со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Эксперт считает, что в течение года после начала торгов биткоин-ETF может привлечь несколько миллиардов долларов инвестиций. Он также отметил, что неопределенность на фоне предстоящих президентских выборов в США в 2024 году будет способствовать росту цифровых активов.

Глава Galaxy Digital уже неоднократно заявлял, что ожидает принятия криптовалют со стороны институциональных инвесторов благодаря одобрению ВТС-ETF, а его собственная инвестиционная компания совместно с Invesco сама планирует запустить такой фонд. Сразу несколько крупных институциональных игроков уже подали заявки на биткоин-ETF. Запуск этих инвестиционных продуктов считается в криптосообществе катализатором нового бычьего цикла на рынке. Ранее аналитики Bloomberg Intelligence оценивали возможность того, что SEC одобрит ETF в начале января 2024 года в 90%.

Многие участники криптосообщества считают, что биткоин уже вошел в фазу роста. Поэтому прорыв $38 000, по их мнению, — вопрос времени. Популярный аналитик Майкл ван де Поппе считает , что положительная динамика сможет вывести BTC до уровней $45 000−50 000 к одобрению ВТС-ETF в США и наступлению халвинга. При этом он не исключает возможность коррекции криптовалюты до $33 000 в ближайшее время. Снижение, по его мнению, следует использовать для закупки монет.

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noworries По материалам:

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