Bitcoin преодолел $32 тыс. впервые за три недели — Finance.ua

Bitcoin преодолел $32 тыс. впервые за три недели

Сегодня 12:34 — Финтех и Карты

Bitcoin преодолел $32 тыс. впервые за три недели

30 и 31 мая котировки первой криптовалюты превысили уровень $32 000 впервые за три недели. На момент написания цена BTC скорректировалась до $31 570.

До этого на отметках выше $32 000 цифровое золото находилось 11 мая. За последние семь дней актив подорожал на 6,6% ( CoinGecko ).

В последние дни мая цена Ethereum пробила $2000, однако в настоящее время откатилась до отметок в районе $1930. За последние 24 часа вторая по капитализации криптовалюта потеряла 1,8%.

Индекс доминирования BTC — 44,2%, ETH — 17,2%. По сравнению с историческим максимумом на отметке $69 000 BTC упал более чем на 54%. Ethereum потерял 60% от ATH.

На момент написания из топ-10 криптоактивов по капитализации в зеленой зоне находятся BNB (+0,3%), XRP от Ripple (+0,2%) и Polkadot (+0,6%).

Ранее цена Bitcoin впервые в истории снизилась по итогам девяти недель подряд. До этого рекордная серия не превышала семи недель.

В конце мая аналитики Glassnode выяснили, что многие ходлеры воспользовались падением цены BTC ниже $30 000 для наращивания позиций.

Напомним, аналитики JPMorgan назвали справедливую цену биткоина в $38 000.

Инвестиционный директор Guggenheim Partners Скотт Майнерд и критик первой криптовалюты Питер Шифф допустили снижение котировок цифрового золота до $8000.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.