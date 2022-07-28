Bitcoin преодолел $23 000, а Ethereum торгуется выше $160 — Finance.ua

Bitcoin преодолел $23 000, а Ethereum торгуется выше $160 Сегодня 12:31 — Финтех и Карты

Bitcoin преодолел $23 000, а Ethereum торгуется выше $160

Ведущие цифровые активы продолжили рост, несмотря на повышение диапазона ключевой ставки ФРС сразу на 75 базисных пунктов. Капитализация криптовалютного рынка за сутки увеличилась на 8% и преодолела уровень $1,1 трлн, согласно CoinGecko

За тот же период биткоин подорожал на 9,5%, Ethereum прибавил в цене почти 14%. На момент написания первый актив торгуется вблизи $23 150, второй — около $1645.

По данным Coinglass, за последние 24 часа объем ликвидаций на рынке фьючерсов превысила $385 млн. Более $170 млн из этой суммы пришлось на Ethereum. В основном биржи принудительно закрывали короткие позиции.

Традиционный фондовый рынок также отреагировал на решение ФРС ростом. По итогам торговой сессии 27 июля индекс Nasdaq Composite вырос на 4%, S&P 500 прибавил 2,6%, а индикатор Доу Джонса — 1,37%.

По мнению экс-руководителя отдела ценных бумаг банка ING Альфонсо Пеккатьелло, реакция рынков связана со словами главы ФРС Джерома Пауэлла о потенциальном смягчении денежно-кредитной политики в будущем.

Пеккатьелло отметил, что текущие ставки соответствуют «нейтральным». Он объяснил, что такое положение вещей более не способствует «перегреву или охлаждению экономики».

По мнению специалиста, слова Пауэлла можно расценивать как отказ от дальнейшего повышения процентных ставок. В то же время инвесторы ожидают снижение инфляции и будущий экономический рост, что хорошо для высокорисковых активов вроде биткоина.

«Можно рационализировать нарратив, встраиваемый после FOMC, но из-за отсутствия перспективных указаний нас ждет высокая волатильность на действиях ФРС. Один небольшой шаг в сторону ужесточения — и все пропало», — добавил он.

Аналитик Михаэль ван дер Поппе также отметил, что Пауэлл склоняется в сторону смягчения монетарной политики. Он подчеркнул, что на рынки оказывают позитивное влияние грядущая миграция Ethereum на Proof—of-Stake и тот факт, что события вокруг Three Arrows Capital и Celsius «уже заложены в цену».

Специалист ожидает рост Ethereum к отметке $2400, биткоина — к диапазону $28 000-$30 000.

По словам экономиста Алекса Крюгера, снижение котировок еще могут вызвать плохие отчеты корпораций или негативный прогноз по ВВП США.

«Сегодняшний рост был настолько большим, что криптовалютные фонды, пропустившие это, должны молиться, чтобы Amazon и Apple завтра отчитались об ужасных доходах или был представлен негативный прогноз по ВВП (очень маловероятно) — это может спровоцировать падение», — написал он.

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Forklog По материалам:

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