Bitcoin потребляет больше всего е/е среди всех криптовалют: действительно ли все так плохо — Finance.ua

Bitcoin потребляет больше всего е/е среди всех криптовалют: действительно ли все так плохо Сегодня 07:17 — Криптовалюта

Bitcoin потребляет больше всего е/е среди всех криптовалют: действительно ли все так плохо

Bitcoin является крупнейшим потребителем электроэнергии среди всех криптовалют.

Согласно данным Кембридского центра альтернативных финансов, годовое потребление электроэнергии сетью Bitcoin составляет 93,78 ТВт/час. Чтобы понять, много это или мало, вот иллюстрация для сравнения.

То есть Bitcoin потребляет больше электроэнергии, чем некоторые страны. Однако не все так плохо.

Почему на самом деле не все так ужасно

В отличие от других отраслей, майнинг Bitcoin является относительно мобильным. В поисках дешевых и богатых источников энергии майнеры могут достаточно быстро создавать новые мощности по всему миру, включая самые отдаленные регионы.

В результате они могут получить доступ к так называемым «остаточным» энергетическим активам, которые не могут быть легко использованы другими отраслями.

В таких случаях майнеры не конкурируют с другими отраслями или частными потребителями за одни и те же ресурсы, а поглощают избыток энергии, который иначе был бы потерян или израсходован.

Примеры этого неконкурентного подхода наблюдались в Китае, главным образом в гидроэнергетике, когда в результате избыточной мощности во время сезона дождей майнеры потребляли избыток электроэнергии.

Еще один пример — сжигание газа в факелах в Северной Америке при добыче нефти. Природный газ является побочным продуктом при этом процессе и обычно просто сжигается, майнеры превращают его в ценный товар.

Более того, майнинг Bitcoin (который еще часто называют «цифровым золотом». — Ред.) потребляет меньше электроэнергии, чем добыча золота.

Какие страны добывают больше всего BTC, а также от чего зависят хешрейт, сложность и электропотребление майнинга — рассказали в статье по ссылке ниже.

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