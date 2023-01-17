Bitcoin потребляет больше всего е/е среди всех криптовалют: действительно ли все так плохо — Finance.ua
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Bitcoin потребляет больше всего е/е среди всех криптовалют: действительно ли все так плохо

Криптовалюта
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Bitcoin потребляет больше всего е/е среди всех криптовалют: действительно ли все так плохо
Bitcoin потребляет больше всего е/е среди всех криптовалют: действительно ли все так плохо
Bitcoin является крупнейшим потребителем электроэнергии среди всех криптовалют.
Согласно данным Кембридского центра альтернативных финансов, годовое потребление электроэнергии сетью Bitcoin составляет 93,78 ТВт/час. Чтобы понять, много это или мало, вот иллюстрация для сравнения.
Bitcoin потребляет больше всего е/е среди всех криптовалют: действительно ли все так плохо
То есть Bitcoin потребляет больше электроэнергии, чем некоторые страны. Однако не все так плохо.

Почему на самом деле не все так ужасно

В отличие от других отраслей, майнинг Bitcoin является относительно мобильным. В поисках дешевых и богатых источников энергии майнеры могут достаточно быстро создавать новые мощности по всему миру, включая самые отдаленные регионы.
В результате они могут получить доступ к так называемым «остаточным» энергетическим активам, которые не могут быть легко использованы другими отраслями.
В таких случаях майнеры не конкурируют с другими отраслями или частными потребителями за одни и те же ресурсы, а поглощают избыток энергии, который иначе был бы потерян или израсходован.
Примеры этого неконкурентного подхода наблюдались в Китае, главным образом в гидроэнергетике, когда в результате избыточной мощности во время сезона дождей майнеры потребляли избыток электроэнергии.
Еще один пример — сжигание газа в факелах в Северной Америке при добыче нефти. Природный газ является побочным продуктом при этом процессе и обычно просто сжигается, майнеры превращают его в ценный товар.
Более того, майнинг Bitcoin (который еще часто называют «цифровым золотом». — Ред.) потребляет меньше электроэнергии, чем добыча золота.
Какие страны добывают больше всего BTC, а также от чего зависят хешрейт, сложность и электропотребление майнинга — рассказали в статье по ссылке ниже.

💡 Майнинг и энергопотребление: «не все так однозначно?»

По материалам:
Finance.ua
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