Bitcoin достиг $41,5 тыс. и имеет потенциал возрасти до $100 тыс. к концу 2024-го — Finance.ua

Bitcoin достиг $41,5 тыс. и имеет потенциал возрасти до $100 тыс. к концу 2024-го Сегодня 12:55 — Криптовалюта

Bitcoin достиг $41,5 тыс. и имеет потенциал возрасти до $100 тыс. к концу 2024-го

Руководители криптовалютной индустрии заявили о начале нового «бычьего» тренда, который может вынести биткоин в исторические максимумы с отметкой выше $100 000 в конце 2024 года. Теперь его цена более $41,5 тыс.

Биткоин за год вырос на 150%, и многие оптимистично настроены относительно продолжения роста в 2024 году, передает CNBC.

«Ощущается, что 2023 год был годом подготовки к бычьей волне, которая еще впереди. Но настроения очень оптимистичны по отношению к 2024 и 2025 годам», — говорит Паскаль Готье, генеральный директор Ledger.

Последний рекордный максимум цифровой валюты почти $69 тыс. был достигнут в ноябре 2021 года. С тех пор криптоиндустрия столкнулась с множеством проблем — от краха монет и проектов до банкротств и уголовных процессов. FTX, одна из крупнейших бирж мира, потерпела крах, а ее основателю Сэму Бенкману-Фриду грозит более 100 лет заключения после того, как его признали виновным по семи пунктам уголовного мошенничества.

Однако когда эти проблемы отошли на второй план, инвесторы сосредоточились на том, что индустрия считает положительным развитием событий. Первое — это восхищение тем, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрит exchange-traded fund (ETF, биржевой фонд, инвестирующий непосредственно в криптовалюту). Это может привлечь крупных традиционных инвесторов, ранее не желавших иметь дело с криптовалютами.

Второе событие — это халвинг биткоина, который проходит каждые четыре года и запланирован на май 2024 года. Это означает, что вознаграждение за майнинг биткоина уменьшается вдвое. Это ограничивает предложение биткоина и является фактором, способствующим росту курса биткоина.

Знаете ли вы, как разработать, создать и даже заработать на собственной криптовалюте? Журналисты и эксперты портала Finance.ua решили создать свой цикл путеводителей под названием «Моя крипта — мое богатство». В этих текстах подробно расскажем, как вы можете разрабатывать, создавать и зарабатывать на собственной криптовалюте. Расскажем и о самых полезных инструментах и ​​возможностях. Начинаем с текста о разработке криптовалюты:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.