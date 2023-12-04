Bitcoin достиг $41,5 тыс. и имеет потенциал возрасти до $100 тыс. к концу 2024-го — Finance.ua

Bitcoin достиг $41,5 тыс. и имеет потенциал возрасти до $100 тыс. к концу 2024-го
Руководители криптовалютной индустрии заявили о начале нового «бычьего» тренда, который может вынести биткоин в исторические максимумы с отметкой выше $100 000 в конце 2024 года. Теперь его цена более $41,5 тыс.
Биткоин за год вырос на 150%, и многие оптимистично настроены относительно продолжения роста в 2024 году, передает CNBC.
«Ощущается, что 2023 год был годом подготовки к бычьей волне, которая еще впереди. Но настроения очень оптимистичны по отношению к 2024 и 2025 годам», — говорит Паскаль Готье, генеральный директор Ledger.
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Последний рекордный максимум цифровой валюты почти $69 тыс. был достигнут в ноябре 2021 года. С тех пор криптоиндустрия столкнулась с множеством проблем — от краха монет и проектов до банкротств и уголовных процессов. FTX, одна из крупнейших бирж мира, потерпела крах, а ее основателю Сэму Бенкману-Фриду грозит более 100 лет заключения после того, как его признали виновным по семи пунктам уголовного мошенничества.
Курс криптовалют к доллару
Однако когда эти проблемы отошли на второй план, инвесторы сосредоточились на том, что индустрия считает положительным развитием событий. Первое — это восхищение тем, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрит exchange-traded fund (ETF, биржевой фонд, инвестирующий непосредственно в криптовалюту). Это может привлечь крупных традиционных инвесторов, ранее не желавших иметь дело с криптовалютами.
Второе событие — это халвинг биткоина, который проходит каждые четыре года и запланирован на май 2024 года. Это означает, что вознаграждение за майнинг биткоина уменьшается вдвое. Это ограничивает предложение биткоина и является фактором, способствующим росту курса биткоина.
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