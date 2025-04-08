Биржа Гонконга пережила сильнейшее падение с 1997 года — Finance.ua
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Биржа Гонконга пережила сильнейшее падение с 1997 года

Фондовый рынок
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Биржа Гонконга пережила сильнейшее падение с 1997 года
Биржа Гонконга пережила сильнейшее падение с 1997 года
Индекс Hang Seng в Гонконге обвалился на 13%, что стало сильнейшим падением со времен азиатского финансового кризиса 1997 года.
Об этом пишет Bloomberg.
Причиной такого обвала стала эскалация торговой войны между США и Китаем, в том числе ответ Пекина на новые пошлины Дональда Трампа.
Ситуация привела к массовой распродаже акций и исторически рекордному объему торгов. Больше всего потеряли китайские технологические компании — соответствующий индекс упал на 17%. Под давлением оказались и крупнейшие компании материкового Китая, торгующиеся в Гонконге.
Даже вмешательство государственных фондов не смогло остановить обвал. Акции всех 50 компаний Hang Seng China Enterprises подешевели, а китайские облигации лишились позиции по всему региону. Трейдеры отмечают рост спредов по инвестоблигациям до 40 базисных пунктов.
По материалам:
borgexpert
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