Биржа Гонконга пережила сильнейшее падение с 1997 года — Finance.ua

Биржа Гонконга пережила сильнейшее падение с 1997 года Сегодня 12:33 — Фондовый рынок

Биржа Гонконга пережила сильнейшее падение с 1997 года

Индекс Hang Seng в Гонконге обвалился на 13%, что стало сильнейшим падением со времен азиатского финансового кризиса 1997 года.

Об этом пишет Bloomberg.

Причиной такого обвала стала эскалация торговой войны между США и Китаем, в том числе ответ Пекина на новые пошлины Дональда Трампа.

Ситуация привела к массовой распродаже акций и исторически рекордному объему торгов. Больше всего потеряли китайские технологические компании — соответствующий индекс упал на 17%. Под давлением оказались и крупнейшие компании материкового Китая, торгующиеся в Гонконге.

Даже вмешательство государственных фондов не смогло остановить обвал. Акции всех 50 компаний Hang Seng China Enterprises подешевели, а китайские облигации лишились позиции по всему региону. Трейдеры отмечают рост спредов по инвестоблигациям до 40 базисных пунктов.

borgexpert По материалам:

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