Binance запустит стейблкоины в Японии в 2024 году — Finance.ua

Binance запустит стейблкоины в Японии в 2024 году Сегодня 02:41 — Криптовалюта

Binance запустит стейблкоины в Японии в 2024 году

Криптобиржа Binance планирует представить по меньшей мере три стейблкоина в Японии в 2024 году в рамках своих планов по расширению присутствия на азиатском рынке.

Об этом сообщил Cointelegraph

Подразделение Binance Japan заключило стратегическое соглашение с крупнейшим японским банком Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation (MUTB), чтобы изучить возможность выпуска стейблкоинов в стране.

Криптобиржа хочет представить три токена с привязкой к доллару, евро и японской иене. В рамках партнерства с MUTB она будет использовать платформу Progmat Coin в качестве инфраструктуры для выпуска цифровых активов.

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В заявлении говорится, что выпуск стейблкоинов будет происходить в соответствии с Законом о платежных услугах Японии, который вступил в силу в июне 2023 года. Он разрешил местным банкам и регулируемым поставщикам криптовалют выпускать стейблкоины.

По мнению генерального менеджера подразделения Binance Japan Такеши Чино, стейблкоины необходимы для дальнейшего развития финансовой экосистемы. Он считает, что они делают международные транзакции быстрыми и доступными.

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«Стейблкоины удовлетворяют потребность в финансовых услугах и имеют решающее значение для успеха внедрения Web3», — сказал Такеши Чино.

Вице-президент по продуктам MUFG Тацуи Сито заявил, что японский рынок стейблкоинов может вырасти до $34 млрд. По данным CoinGecko, это соответствует 27% мирового рынка, который составляет $123,7 млрд на момент публикации.

Еще один японский банк Orix планирует начать тестирование цифровых активов в октябре 2023 года. Они будут обеспечены фиатными депозитами с использованием блокчейна Japan Open Chain, разработанного компанией GU Technologies.

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