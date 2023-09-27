Binance запустит стейблкоины в Японии в 2024 году — Finance.ua
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Binance запустит стейблкоины в Японии в 2024 году

Криптовалюта
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Binance запустит стейблкоины в Японии в 2024 году
Binance запустит стейблкоины в Японии в 2024 году
Криптобиржа Binance планирует представить по меньшей мере три стейблкоина в Японии в 2024 году в рамках своих планов по расширению присутствия на азиатском рынке.
Об этом сообщил Cointelegraph.
Подразделение Binance Japan заключило стратегическое соглашение с крупнейшим японским банком Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation (MUTB), чтобы изучить возможность выпуска стейблкоинов в стране.
Криптобиржа хочет представить три токена с привязкой к доллару, евро и японской иене. В рамках партнерства с MUTB она будет использовать платформу Progmat Coin в качестве инфраструктуры для выпуска цифровых активов.
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В заявлении говорится, что выпуск стейблкоинов будет происходить в соответствии с Законом о платежных услугах Японии, который вступил в силу в июне 2023 года. Он разрешил местным банкам и регулируемым поставщикам криптовалют выпускать стейблкоины.
По мнению генерального менеджера подразделения Binance Japan Такеши Чино, стейблкоины необходимы для дальнейшего развития финансовой экосистемы. Он считает, что они делают международные транзакции быстрыми и доступными.
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«Стейблкоины удовлетворяют потребность в финансовых услугах и имеют решающее значение для успеха внедрения Web3», — сказал Такеши Чино.
Вице-президент по продуктам MUFG Тацуи Сито заявил, что японский рынок стейблкоинов может вырасти до $34 млрд. По данным CoinGecko, это соответствует 27% мирового рынка, который составляет $123,7 млрд на момент публикации.
Еще один японский банк Orix планирует начать тестирование цифровых активов в октябре 2023 года. Они будут обеспечены фиатными депозитами с использованием блокчейна Japan Open Chain, разработанного компанией GU Technologies.

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По материалам:
incrypted
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