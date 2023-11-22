Binance согласилась заплатить в США $4,3 млрд штрафа, основатель этой криптобиржи уйдет в отставку — Finance.ua

Binance согласилась заплатить в США $4,3 млрд штрафа, основатель этой криптобиржи уйдет в отставку Сегодня 20:30 — Криминал

Binance согласилась заплатить в США $4,3 млрд штрафа, основатель этой криптобиржи уйдет в отставку

Оператор криптовалютной биржи Binance Holdings Ltd. достиг соглашения с властями США, в рамках которого компания признала свою вину в нарушении правил борьбы с отмыванием средств и условий американских санкций.

Об этом пишет Bloomberg.

Binance заплатит штраф в размере $4,3 млрд, а основатель и глава компании Чанпен Чжао уйдет в отставку и лично выплатит $50 млн штрафа. Новым руководителем биржи будет Ричард Тэн.

В то же время расследование по Чжао продолжается, и он может получить до 10 лет тюрьмы — хотя эксперты считают, что срок составит не более 18 месяцев, отмечает агентство.

В частности, Binance признала, что не смогла предотвратить осуществление платежей группировки ХАМАС через свою платформу. Также через нее было совершено по меньшей мере 1,1 млн транзакций на общую сумму более $898 млн между клиентами из США и Ирана.

«Binance стала крупнейшей криптовалютной биржей в мире отчасти благодаря совершенным преступлениям, и сейчас она заплатит один из самых крупных корпоративных штрафов в истории США», — говорится в заявлении генпрокурора Меррика Гарланда.

«Binance проигнорировала свои юридические обязательства в погоне за прибылью, — заявила министр финансов США Джанет Йеллен. — Такое умышленное бездействие позволило террористам и киберпреступникам получать деньги через ее платформу».

Соглашение означает завершение многолетнего расследования по криптобирже, которое проводили министерство юстиции, министерство финансов и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.