Binance согласилась заплатить в США $4,3 млрд штрафа, основатель этой криптобиржи уйдет в отставку — Finance.ua
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Binance согласилась заплатить в США $4,3 млрд штрафа, основатель этой криптобиржи уйдет в отставку

Криминал
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Binance согласилась заплатить в США $4,3 млрд штрафа, основатель этой криптобиржи уйдет в отставку
Binance согласилась заплатить в США $4,3 млрд штрафа, основатель этой криптобиржи уйдет в отставку
Оператор криптовалютной биржи Binance Holdings Ltd. достиг соглашения с властями США, в рамках которого компания признала свою вину в нарушении правил борьбы с отмыванием средств и условий американских санкций.
Об этом пишет Bloomberg.
Binance заплатит штраф в размере $4,3 млрд, а основатель и глава компании Чанпен Чжао уйдет в отставку и лично выплатит $50 млн штрафа. Новым руководителем биржи будет Ричард Тэн.
В то же время расследование по Чжао продолжается, и он может получить до 10 лет тюрьмы — хотя эксперты считают, что срок составит не более 18 месяцев, отмечает агентство.
В частности, Binance признала, что не смогла предотвратить осуществление платежей группировки ХАМАС через свою платформу. Также через нее было совершено по меньшей мере 1,1 млн транзакций на общую сумму более $898 млн между клиентами из США и Ирана.
«Binance стала крупнейшей криптовалютной биржей в мире отчасти благодаря совершенным преступлениям, и сейчас она заплатит один из самых крупных корпоративных штрафов в истории США», — говорится в заявлении генпрокурора Меррика Гарланда.
«Binance проигнорировала свои юридические обязательства в погоне за прибылью, — заявила министр финансов США Джанет Йеллен. — Такое умышленное бездействие позволило террористам и киберпреступникам получать деньги через ее платформу».
Соглашение означает завершение многолетнего расследования по криптобирже, которое проводили министерство юстиции, министерство финансов и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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