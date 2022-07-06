Binance присоединится к диджитал-ленд-лизу для Украины — Finance.ua

Binance присоединится к диджитал-ленд-лизу для Украины Сегодня 23:12 — Финтех и Карты

Криптовалютная биржа Binance присоединится к глобальному диджитал-ленд-лизу для Украины — Digital4Freedom.

Об этом стало известно в ходе Ukraine Recovery Conference в Швейцарии.

Инициатива позволит вовлечь мировые компании в дальнейшую масштабную цифровизацию Украины.

ForkLog запросил комментарии у Минцифры. Binance обещала озвучить детали программы позднее.

Ранее биржа анонсировала образовательный проект IT Generation для украинцев, на который выделит $1 млн.

Напомним, в июне Украина получила статус наблюдателя в рамках Европейского блокчейн-партнерства. Представителем страны стал замглавы Минцифры по вопросам развития IT Александр Борняков.

На платформе aStake можно пассивно зарабатывать на криптовалюте без технических знаний и специального оборудования с минимальными инвестициями от $15.

Forklog По материалам:

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