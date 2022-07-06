Binance присоединится к диджитал-ленд-лизу для Украины — Finance.ua
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Binance присоединится к диджитал-ленд-лизу для Украины

Финтех и Карты
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Криптовалютная биржа Binance присоединится к глобальному диджитал-ленд-лизу для Украины — Digital4Freedom.
Об этом стало известно в ходе Ukraine Recovery Conference в Швейцарии.
Инициатива позволит вовлечь мировые компании в дальнейшую масштабную цифровизацию Украины.
ForkLog запросил комментарии у Минцифры. Binance обещала озвучить детали программы позднее.
Ранее биржа анонсировала образовательный проект IT Generation для украинцев, на который выделит $1 млн.
Напомним, в июне Украина получила статус наблюдателя в рамках Европейского блокчейн-партнерства. Представителем страны стал замглавы Минцифры по вопросам развития IT Александр Борняков.
На платформе aStake можно пассивно зарабатывать на криптовалюте без технических знаний и специального оборудования с минимальными инвестициями от $15.

Зарабатывать на aStake

По материалам:
Forklog
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